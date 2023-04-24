Аналітики ISW оцінили, чи готова Росія протистояти контрнаступу України





Про це пише



"Характер розгортання російських військ по всій території України переконливо свідчить про те, що більшість наявних маневрених елементів усіх військових округів, а також основні уцілілі повітряно-десантні війська вже задіяні в активних наступальних або оборонних операціях в Україні.



Для проведення ефективних наступальних операцій Росії необхідно буде перекинути значні резерви на будь-яку окрему вісь, а загальний виснажений стан військ і, очевидно, дезорганізована і фрагментарна структура розгортання на деяких напрямках, ймовірно, створюватимуть значні перешкоди для перспектив Росії в обороні критичних ділянок фронту", - йдеться в повідомленні.



23 квітня Інститут вивчення війни опублікував звіт, де описується поточний російський порядок ведення бойових дій в Україні, оцінюються наступальні та оборонні можливості російських угруповань уздовж фронту, а також обговорюються основні фактори, які можуть ускладнити російські оборонні операції в разі українського контрнаступу.



Аналітики інституту припустили, що Україна зможе провести скоординовану багатобригадну механізовану наступальну операцію з повним використанням 9 бригад.



Якщо припущення ISW виявляться невірними, то деякі з оцінок і спостережень також будуть невірними, а перспективи росіян утримати свої позиції будуть кращими, ніж представлені у звіті.



Повідомляється, що російські війська в Україні діють у складі децентралізованих і значною мірою деградованих формувань, а поточна структура розгортання свідчить про те, що більшість наявних підрозділів вже беруть участь у наступальних або оборонних операціях.



За оцінками ISW, російські війська наразі діють на 7 напрямках: Куп'янськ; Луганська область; Бахмут; Авдіївка-Донецьк; західна частина Донецької області/східна частина Запорізької області; західна частина Запорізької області; Херсонська область.



При цьому активні наступальні операції росіяни проводять на щонайменше на 5 з цих напрямків (Куп'янськ, Луганськ, Бахмут, Авдіївка-Донецьк, західний Донецьк/східна частина Запоріжжя) і переважно проводять оборонні операції на західній частині Запорізької області та в Херсонській області.



Сили Росії, які зараз беруть участь у наступальних і оборонних операціях в Україні, є як регулярними, так і нерегулярними, і дуже ймовірно, що більшість російських підрозділів по всій Україні є значно меншими за повну чисельність через втрати, понесені на попередніх етапах війни.



Крім того,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інститут вивчення війни вважає, що усі цілілі повітряно-десантні війська Росії вже задіяні в наступальних або оборонних операціях в Україні, а для наступу РФ необхідно перекинути значні резерви. Війська окупантів виснажені та дезорганізовані.Про це пише Українська правда з посиланням на звіт ISW."Характер розгортання російських військ по всій території України переконливо свідчить про те, що більшість наявних маневрених елементів усіх військових округів, а також основні уцілілі повітряно-десантні війська вже задіяні в активних наступальних або оборонних операціях в Україні.Для проведення ефективних наступальних операцій Росії необхідно буде перекинути значні резерви на будь-яку окрему вісь, а загальний виснажений стан військ і, очевидно, дезорганізована і фрагментарна структура розгортання на деяких напрямках, ймовірно, створюватимуть значні перешкоди для перспектив Росії в обороні критичних ділянок фронту", - йдеться в повідомленні.23 квітня Інститут вивчення війни опублікував звіт, де описується поточний російський порядок ведення бойових дій в Україні, оцінюються наступальні та оборонні можливості російських угруповань уздовж фронту, а також обговорюються основні фактори, які можуть ускладнити російські оборонні операції в разі українського контрнаступу.Аналітики інституту припустили, що Україна зможе провести скоординовану багатобригадну механізовану наступальну операцію з повним використанням 9 бригад.Якщо припущення ISW виявляться невірними, то деякі з оцінок і спостережень також будуть невірними, а перспективи росіян утримати свої позиції будуть кращими, ніж представлені у звіті.Повідомляється, що російські війська в Україні діють у складі децентралізованих і значною мірою деградованих формувань, а поточна структура розгортання свідчить про те, що більшість наявних підрозділів вже беруть участь у наступальних або оборонних операціях.За оцінками ISW, російські війська наразі діють на 7 напрямках: Куп'янськ; Луганська область; Бахмут; Авдіївка-Донецьк; західна частина Донецької області/східна частина Запорізької області; західна частина Запорізької області; Херсонська область.При цьому активні наступальні операції росіяни проводять на щонайменше на 5 з цих напрямків (Куп'янськ, Луганськ, Бахмут, Авдіївка-Донецьк, західний Донецьк/східна частина Запоріжжя) і переважно проводять оборонні операції на західній частині Запорізької області та в Херсонській області.Сили Росії, які зараз беруть участь у наступальних і оборонних операціях в Україні, є як регулярними, так і нерегулярними, і дуже ймовірно, що більшість російських підрозділів по всій Україні є значно меншими за повну чисельність через втрати, понесені на попередніх етапах війни.Крім того, окупанти намагаються завершити захоплення Бахмута до початку українського контрнаступу , якщо це можливо.

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