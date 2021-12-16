54-річна лучанка на пішохідному переході збила пенсіонерку: її госпіталізували до лікарні

54-річна лучанка на пішохідному переході збила пенсіонерку: її госпіталізували до лікарні
Учора, 23 квітня, в Горохові на Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Близько 17:00 години в Горохові по вулиці Луцькій 54-річна лучанка, керуючи автомобілем «Daewoo Lanos», наїхала на 76-річну місцеву мешканку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. У результаті автопригоди пенсіонерку із травмами госпіталізували до лікарні.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.


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Теги: Лучанка, ДТП, пенсіонерка
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