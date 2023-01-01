На Волині водій врізався у дерево: є постраждалі

На Волині водій врізався у дерево: є постраждалі
Минулими вихідними у Луцькому районі трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали троє людей.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У суботу, 22 квітня, близько 23:00 години між селами Радомишль та Романівка 26-річний житель Рівненщини, керуючи автомобілем «Renault Megane», не впорався із керуванням, здійснив з’їзд на узбіччя та в’їхав в придорожнє дерево. Внаслідок ДТП водій автомобіля та двоє пасажирів 19-ти й 15-ти років отримали тілесні ушкодження. Двох із них госпіталізували до лікарні.
На Волині водій врізався у дерево: є постраждалі

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: Луцький район, ДТП, водій
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