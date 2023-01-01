У росії хочуть захопити Бахмут до початку українського контрнаступу, – ISW





Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни, пише



"Група "Вагнера" продовжує зазнавати великих втрат. Для підтримки просування "Вагнера" після його кульмінації вимагалося від російського МО створити формування ВДВ, щоб дозволити "Вагнеру" майже повністю зосередитися на міських боях", — йжеться у повідомленні.



В ISW зазначають, що фінансист і засновник "Вагнера" Євген Пригожин передав північний і південно-західний фланги міноборони РФ і підтвердив, що підрозділи ВДВ таким чином підтримують головні зусилля ПВК в Бахмуті.



"Підтримка, швидше за все, дозволить "вагнерівцям" отримати більше успіхів у місті та може переконати українські сили відійти. Підрозділи ВДВ під Бахмутом, ймовірно, більш віддалені від прямих, дуже виснажливих міських боїв, ніж частини "Вагнера", і, таким чином вийдуть з боїв за Бахмут в значно кращій формі, ніж "вагнерівці", — зазначили аналітики.



За словами аналітиків, заява про спільну роботу "Вагнера" і російських ВДВ навколо Бахмута свідчить про те, що військове керівництво прагне співпрацювати з Пригожиним, попри недавнє посилення непорозуміння, щоб прискорити захоплення Бахмута.



"Про явне бажання Міноборони РФ зменшити тертя з "Вагнером" через Бахмут також свідчить повторне призначення колишнього командувача ВДВ і пов'язаного з "Вагнером" генерал-полковника Михайла Теплінського на невказану, але "велику" роль в Україні", — зазначили в Інституті.



Що відомо про ситуацію у Бахмуті



Бої за Бахмут тривають з літа 2022 року. Російська армія після відводу Сил оборони від Соледара в кінці січня 2023 року зосередилась на штурмах міста, яке стало політичною ціллю для росіян, переконані в українському військовому командуванні. РФ намагається продемонструвати захоплення відносно великого міста (у Бахмуті до війни проживали приблизно 70 тис. людей), адже останні співмірні "досягнення" були в червні 2022 року (захоплення Сєвєродонецька, а згодом Лисичанська).



Обороною Бахмута керують генерали української армії Сирський, Тарнавський та Гнатов, також там воюють досвідчені командири бригад, полковники Павло Паліса та Олександр Півненко.



23 квітня генерал Олександр Сирський проїхав весь Бахмутський фронт і всі частини, які боронять місто.



Він зазначив, що працював із командирами та воїнами над плануванням операцій, штурмів та оборони.



"Ми б‘ємо ворога, часто несподівано для нього, і продовжуємо утримувати стратегічні рубежі. Воїни, які здійснюють активні штурмові дії по захопленню позицій росіян, отримують заохочення та винагороду. Кожен тут — герой".



Сирський наголосив, що армія РФ зазнає великих втрат у битві за Бахмут: "Ми знищуємо їх кадровий та наступальний потенціал".



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російське військове керівництво вимагає від своєї армії захоплення Бахмута до початку українського контрнаступу. Через це Міноборони РФ та ПВК "Вагнера" об'єднали зусилля для наступу на місто.Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни, пише Суспільне "Група "Вагнера" продовжує зазнавати великих втрат. Для підтримки просування "Вагнера" після його кульмінації вимагалося від російського МО створити формування ВДВ, щоб дозволити "Вагнеру" майже повністю зосередитися на міських боях", — йжеться у повідомленні.В ISW зазначають, що фінансист і засновник "Вагнера"передав північний і південно-західний фланги міноборони РФ і підтвердив, що підрозділи ВДВ таким чином підтримують головні зусилля ПВК в Бахмуті."Підтримка, швидше за все, дозволить "вагнерівцям" отримати більше успіхів у місті та може переконати українські сили відійти. Підрозділи ВДВ під Бахмутом, ймовірно, більш віддалені від прямих, дуже виснажливих міських боїв, ніж частини "Вагнера", і, таким чином вийдуть з боїв за Бахмут в значно кращій формі, ніж "вагнерівці", — зазначили аналітики.За словами аналітиків, заява про спільну роботу "Вагнера" і російських ВДВ навколо Бахмута свідчить про те, що військове керівництво прагне співпрацювати з Пригожиним, попри недавнє посилення непорозуміння, щоб прискорити захоплення Бахмута."Про явне бажання Міноборони РФ зменшити тертя з "Вагнером" через Бахмут також свідчить повторне призначення колишнього командувача ВДВ і пов'язаного з "Вагнером" генерал-полковника Михайла Теплінського на невказану, але "велику" роль в Україні", — зазначили в Інституті.Бої за Бахмут тривають з літа 2022 року. Російська армія після відводу Сил оборони від Соледара в кінці січня 2023 року зосередилась на штурмах міста, яке стало політичною ціллю для росіян, переконані в українському військовому командуванні. РФ намагається продемонструвати захоплення відносно великого міста (у Бахмуті до війни проживали приблизно 70 тис. людей), адже останні співмірні "досягнення" були в червні 2022 року (захоплення Сєвєродонецька, а згодом Лисичанська).Обороною Бахмута керують генерали української арміїта, також там воюють досвідчені командири бригад, полковникита23 квітня генерал Олександр Сирський проїхав весь Бахмутський фронт і всі частини, які боронять місто.Він зазначив, що працював із командирами та воїнами над плануванням операцій, штурмів та оборони."Ми б‘ємо ворога, часто несподівано для нього, і продовжуємо утримувати стратегічні рубежі. Воїни, які здійснюють активні штурмові дії по захопленню позицій росіян, отримують заохочення та винагороду. Кожен тут — герой".Сирський наголосив, що армія РФ зазнає великих втрат у битві за Бахмут: "Ми знищуємо їх кадровий та наступальний потенціал".Нагадаємо, що найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку

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