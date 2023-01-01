На Волині вчора ввечері спостерігали Північне сяйво. ФОТО

На Волині вчора ввечері спостерігали Північне сяйво. ФОТО
Ввечері, 23 квітня, волиняни могли спостерігати унікальне для України явище - Північне сяйво.

Про це повідомив Андрій Гаврилюк у фейсбуці.

"Внаслідок надзвичайно потужної геомагнітної бурі у Ківерцях в північно-західній частині неба було видно Північне сяйво! Фото зроблені о 22:30", - йдеться у повідомленні.

Люди у соцмережах діляться неймовірно-гарними світлинами незвичайного сяйва, коли небо стало яскраво-рожевим. Зокрема, його спостерігали у Ківерцях, Камені-Каширському, Ковелі, Рожищі, Нововолинську, Цумані.

Схоже на Північне сяйво явище спостерігали мешканці кількох інших північних областей України, а також на території Білорусі. Про незвичний рожевий колір неба і яскраві спалахи в ньому повідомляли жителі, Київщини, Черкащини, Чернігівщини, Рівненщини.
На Волині вчора ввечері спостерігали Північне сяйво. ФОТО

Довідково: Північне сяйво – це оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів.
На Волині вчора ввечері спостерігали Північне сяйво. ФОТО
На Волині вчора ввечері спостерігали Північне сяйво. ФОТО
На Волині вчора ввечері спостерігали Північне сяйво. ФОТО
На Волині вчора ввечері спостерігали Північне сяйво. ФОТО
На Волині вчора ввечері спостерігали Північне сяйво. ФОТО
На Волині вчора ввечері спостерігали Північне сяйво. ФОТО

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Теги: Волинь, Північне сяйво
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