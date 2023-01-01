На Волині вчора ввечері спостерігали Північне сяйво. ФОТО





Про це Андрій Гаврилюк у фейсбуці.



"Внаслідок надзвичайно потужної геомагнітної бурі у Ківерцях в північно-західній частині неба було видно Північне сяйво! Фото зроблені о 22:30", - йдеться у повідомленні.



Люди у соцмережах діляться неймовірно-гарними світлинами незвичайного сяйва, коли небо стало яскраво-рожевим. Зокрема, його спостерігали у Ківерцях, Камені-Каширському, Ковелі, Рожищі, Нововолинську, Цумані.



Схоже на Північне сяйво явище спостерігали мешканці кількох інших північних областей України, а також на території Білорусі. Про незвичний рожевий колір неба і яскраві спалахи в ньому повідомляли жителі, Київщини, Черкащини, Чернігівщини, Рівненщини.



Довідково: Північне сяйво – це оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері, 23 квітня, волиняни могли спостерігати унікальне для України явище - Північне сяйво.Про це повідомив у фейсбуці."Внаслідок надзвичайно потужної геомагнітної бурі у Ківерцях в північно-західній частині неба було видно Північне сяйво! Фото зроблені о 22:30", - йдеться у повідомленні.Люди у соцмережах діляться неймовірно-гарними світлинами незвичайного сяйва, коли небо стало яскраво-рожевим. Зокрема, його спостерігали у Ківерцях, Камені-Каширському, Ковелі, Рожищі, Нововолинську, Цумані.Схоже на Північне сяйво явище спостерігали мешканці кількох інших північних областей України, а також на території Білорусі. Про незвичний рожевий колір неба і яскраві спалахи в ньому повідомляли жителі, Київщини, Черкащини, Чернігівщини, Рівненщини.Північне сяйво – це оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів.

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