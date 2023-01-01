На Волині вчора ввечері спостерігали Північне сяйво. ФОТО
Сьогодні, 09:18
Ввечері, 23 квітня, волиняни могли спостерігати унікальне для України явище - Північне сяйво.
Про це повідомив Андрій Гаврилюк у фейсбуці.
"Внаслідок надзвичайно потужної геомагнітної бурі у Ківерцях в північно-західній частині неба було видно Північне сяйво! Фото зроблені о 22:30", - йдеться у повідомленні.
Люди у соцмережах діляться неймовірно-гарними світлинами незвичайного сяйва, коли небо стало яскраво-рожевим. Зокрема, його спостерігали у Ківерцях, Камені-Каширському, Ковелі, Рожищі, Нововолинську, Цумані.
Схоже на Північне сяйво явище спостерігали мешканці кількох інших північних областей України, а також на території Білорусі. Про незвичний рожевий колір неба і яскраві спалахи в ньому повідомляли жителі, Київщини, Черкащини, Чернігівщини, Рівненщини.
Довідково: Північне сяйво – це оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів.
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Про це повідомив Андрій Гаврилюк у фейсбуці.
"Внаслідок надзвичайно потужної геомагнітної бурі у Ківерцях в північно-західній частині неба було видно Північне сяйво! Фото зроблені о 22:30", - йдеться у повідомленні.
Люди у соцмережах діляться неймовірно-гарними світлинами незвичайного сяйва, коли небо стало яскраво-рожевим. Зокрема, його спостерігали у Ківерцях, Камені-Каширському, Ковелі, Рожищі, Нововолинську, Цумані.
Схоже на Північне сяйво явище спостерігали мешканці кількох інших північних областей України, а також на території Білорусі. Про незвичний рожевий колір неба і яскраві спалахи в ньому повідомляли жителі, Київщини, Черкащини, Чернігівщини, Рівненщини.
Довідково: Північне сяйво – це оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів.
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