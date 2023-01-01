Курс валют у Луцьку 24 квітня

Курс валют у Луцьку 24 квітня
24 квітня готівковий курс долара становить 37.95, продають його за 38.20.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.55, а продають за – 41.84.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.96, а продають за 9,10.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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