Курс валют у Луцьку 24 квітня
Сьогодні, 09:00
24 квітня готівковий курс долара становить 37.95, продають його за 38.20.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.55, а продають за – 41.84.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.96, а продають за 9,10.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.55, а продають за – 41.84.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.96, а продають за 9,10.
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