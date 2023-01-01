Волонтери у Луцьку організували черговий збір на дрони та автівки для військових





Про це розповіла Ольга Валянік.



Щоб взяти участь у благодійному фотомарафоні потрібно виконати такі умови: задонатити на ЗСУ – 300 гривень та поставити плюсик під дописом волонтерського штабу "Ангар" у соцмережі. Таким чином ви стаєте учасником розіграшу безплатної фотосесії. Потім рандомно обирають переможця, – говорить учасниця фотомарафону Олеся Жук.



Дівчина стала переможницею фотомарафону та прийшла на зйомку до фотографині Людмили Герасимлюк.



Фотографка Людмила Герасимлюк від початку повномасштабної війни активно волонтерила в "Ангарі". Каже: потім допомагати стала рідше, але коли їй запропонували надати свої послуги переможцю благодійного марафону — одразу погодилась.



У волонтерському штабі "Ангар" фотомарафон розпочали 27 березня. Участь у ньому беруть сім фотографів з Волині.



Суму, яку вдасться зібрати волонтерам під час організації благодійних фотосесій, – каже Ольга Валянік, – оголосять після закінчення фотомарафону. Про це повідомлять на сторінках волонтерського штабу "Ангар" у соцмережах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтерський штаб "Ангар" у Луцьку організував черговий великий збір. Мета — понад п'ять мільйонів гривень на дрони та на автівки для військових. Для цього організували благодійний фотомарафон.Про це розповіла Суспільному керівниця штабуЩоб взяти участь у благодійному фотомарафоні потрібно виконати такі умови: задонатити на ЗСУ – 300 гривень та поставити плюсик під дописом волонтерського штабу "Ангар" у соцмережі. Таким чином ви стаєте учасником розіграшу безплатної фотосесії. Потім рандомно обирають переможця, – говорить учасниця фотомарафонуДівчина стала переможницею фотомарафону та прийшла на зйомку до фотографиніФотографка Людмила Герасимлюк від початку повномасштабної війни активно волонтерила в "Ангарі". Каже: потім допомагати стала рідше, але коли їй запропонували надати свої послуги переможцю благодійного марафону — одразу погодилась.У волонтерському штабі "Ангар" фотомарафон розпочали 27 березня. Участь у ньому беруть сім фотографів з Волині.Суму, яку вдасться зібрати волонтерам під час організації благодійних фотосесій, – каже Ольга Валянік, – оголосять після закінчення фотомарафону. Про це повідомлять на сторінках волонтерського штабу "Ангар" у соцмережах.

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