Головнокомандувач армії Естонії вважає, що росія має розпастися на маленькі держави

Головнокомандувач армії Естонії вважає, що росія має розпастися на маленькі держави
Головнокомандувач Сил оборони Естонії Мартін Херем вважає, що росія має розпастися на маленькі держави, щоб не загрожувати Україні.

Про це пише Postimees, пише Громадське.

«Це більше не має бути росія, це не має бути велика та могутня країна, яка вважає, що має право робити все. росія повинна розпастися на маленькі держави, які не мають так багато влади та амбіцій», — сказав Херем.

Він пояснив, що наразі настільки велика країна, як росія, має багато ресурсів для ведення війни. Також Херем згадав про ставлення російської влади до втрат: «Мені здається, що росія сприймає втрату <своїх> 500-600 солдатів як ознаку сили».

Головнокомандувач зазначив, що не уявляє закінчення війни до моменту розпаду росії.

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Теги: Росія, Україна, війна
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