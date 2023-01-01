Головнокомандувач армії Естонії вважає, що росія має розпастися на маленькі держави

Мартін Херем вважає, що росія має розпастися на маленькі держави, щоб не загрожувати Україні.



Про це пише Postimees, пише



«Це більше не має бути росія, це не має бути велика та могутня країна, яка вважає, що має право робити все. росія повинна розпастися на маленькі держави, які не мають так багато влади та амбіцій», — сказав Херем.



Він пояснив, що наразі настільки велика країна, як росія, має багато ресурсів для ведення війни. Також Херем згадав про ставлення російської влади до втрат: «Мені здається, що росія сприймає втрату <своїх> 500-600 солдатів як ознаку сили».



Головнокомандувач зазначив, що не уявляє закінчення війни до моменту розпаду росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач Сил оборони Естоніївважає, що росія має розпастися на маленькі держави, щоб не загрожувати Україні.Про це пише Postimees, пише Громадське «Це більше не має бути росія, це не має бути велика та могутня країна, яка вважає, що має право робити все. росія повинна розпастися на маленькі держави, які не мають так багато влади та амбіцій», — сказав Херем.Він пояснив, що наразі настільки велика країна, як росія, має багато ресурсів для ведення війни. Також Херем згадав про ставлення російської влади до втрат: «Мені здається, що росія сприймає втрату <своїх> 500-600 солдатів як ознаку сили».Головнокомандувач зазначив, що не уявляє закінчення війни до моменту розпаду росії.

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