Ексдепутатка шведського парламенту долучилася до ЗСУ

Керолін Норденґріп була депутаткою шведського парламенту – Риксдаґу – з 2018-го по 2022 рік від партії «Шведські демократи», а нині підписала контракт зі Збройними силами України та служитиме в 47-й окремій механізованій бригаді «Маґура».



Про це стало відомо із ексклюзивного інтерв’ю



Керолін вже готується до відправлення на передову, хоча минулі 15 років пов’язувала своє життя винятково із політикою у рідній країні. Та кардинально змінити життя вирішила торік, після побачених та почутих новин про Ірпінь та Бучу.



«Для мене все почалось ще у Риксдаґу, на зустрічі, буквально на 2-й день після початку повномасштабної війни. Ваш посол був у Швеції і він розповідав нам, яка ситуація в Україні. І я так добре пам'ятаю момент, коли я опустила очі, подивилась на свій недешевий костюм і подумала: «Що я тут роблю? (у шведському парламенті – ред.) Я ж військова!», і буквально через тиждень я вже була в Україні», – додає Керолін.



На запитання кореспондента Радіо Свобода Тараса Левченка про зарплатню, Керолін відповіла, що щомісячно отримувала близько 7 тисяч євро.



При цьому торік у березні вона добровільно провела в Україні 6 тижнів, зокрема у Київській області, а потім, як каже, через роботу у шведському парламенті, змушена була повернутися додому. Проте думки про службу в ЗСУ її не полишали.



Наразі ексдепутатка пройшла перевірки та відбір до лав українського війська, і вже працює інструкторкою для новобранців у 47 ОМБр «Маґура»:



«У цій бригаді служить ще один швед. <...> Я приїхала до них, пройшла випробувальний період, і за кілька місяців вони сказали, що задоволені моєю роботою та хочуть залишити мене тренером навчального підрозділу. І мені дуже подобається працювати з ними, це чудова бригада. <...> Я у піхоті. Тож я стрілець. Цим я займалася й у шведській армії».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! була депутаткою шведського парламенту – Риксдаґу – з 2018-го по 2022 рік від партії «Шведські демократи», а нині підписала контракт зі Збройними силами України та служитиме в 47-й окремій механізованій бригаді «Маґура».Про це стало відомо із ексклюзивного інтерв’ю Радіо Свобода Керолін вже готується до відправлення на передову, хоча минулі 15 років пов’язувала своє життя винятково із політикою у рідній країні. Та кардинально змінити життя вирішила торік, після побачених та почутих новин про Ірпінь та Бучу.«Для мене все почалось ще у Риксдаґу, на зустрічі, буквально на 2-й день після початку повномасштабної війни. Ваш посол був у Швеції і він розповідав нам, яка ситуація в Україні. І я так добре пам'ятаю момент, коли я опустила очі, подивилась на свій недешевий костюм і подумала: «Що я тут роблю? (у шведському парламенті – ред.) Я ж військова!», і буквально через тиждень я вже була в Україні», – додає Керолін.На запитання кореспондента Радіо Свобода Тараса Левченка про зарплатню, Керолін відповіла, що щомісячно отримувала близько 7 тисяч євро.При цьому торік у березні вона добровільно провела в Україні 6 тижнів, зокрема у Київській області, а потім, як каже, через роботу у шведському парламенті, змушена була повернутися додому. Проте думки про службу в ЗСУ її не полишали.Наразі ексдепутатка пройшла перевірки та відбір до лав українського війська, і вже працює інструкторкою для новобранців у 47 ОМБр «Маґура»:«У цій бригаді служить ще один швед. <...> Я приїхала до них, пройшла випробувальний період, і за кілька місяців вони сказали, що задоволені моєю роботою та хочуть залишити мене тренером навчального підрозділу. І мені дуже подобається працювати з ними, це чудова бригада. <...> Я у піхоті. Тож я стрілець. Цим я займалася й у шведській армії».

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