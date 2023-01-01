24 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження заслужена артистка України Алла Опейда, журналіст Володимир Хотимчук та колишній директор гімназії №14 міста Луцька Богдан Свереда.
Вітаємо іменинників та зичить їм здоров’я, радості, добра, упевненості в завтрашньому дні, достатку, вірних друзів, творчої наснаги.
24 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антип, Варсонофій, Микола, Петро, Прохор, Фармуфій, Горацій, Олександр, Людмила, Яків, Яромир, Гонорій, Григорій, Фідель.
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Вітаємо іменинників та зичить їм здоров’я, радості, добра, упевненості в завтрашньому дні, достатку, вірних друзів, творчої наснаги.
24 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антип, Варсонофій, Микола, Петро, Прохор, Фармуфій, Горацій, Олександр, Людмила, Яків, Яромир, Гонорій, Григорій, Фідель.
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