24 квітня на Волині: гортаючи календар

24 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження заслужена артистка України Алла Опейда, журналіст Володимир Хотимчук та колишній директор гімназії №14 міста Луцька Богдан Свереда.

Вітаємо іменинників та зичить їм здоров’я, радості, добра, упевненості в завтрашньому дні, достатку, вірних друзів, творчої наснаги.

24 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антип, Варсонофій, Микола, Петро, Прохор, Фармуфій, Горацій, Олександр, Людмила, Яків, Яромир, Гонорій, Григорій, Фідель.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гортаючи календар, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Німецький генерал закликав до швидкої передачі Україні винищувачів F-16
Сьогодні, 01:23
24 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 23 квітня
23 квітень, 23:15
Кожен день тиші здобувається нашими воїнами в жорстоких боях на передовій, – Зеленський
23 квітень, 22:27
Одна система ППО Patriot вже працює Україні, − Ігнат
23 квітень, 21:50
Схожі новини
23 квітня на Волині: гортаючи календар 23 квітня на Волині: гортаючи календар
23 квітень, 00:00
21 квітня на Волині: гортаючи календар 21 квітня на Волині: гортаючи календар
21 квітень, 00:00
7 квітня на Волині: гортаючи календар 7 квітня на Волині: гортаючи календар
07 квітень, 00:00
1 квітня на Волині: гортаючи календар 1 квітня на Волині: гортаючи календар
01 квітень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Німецький генерал закликав до швидкої передачі Україні винищувачів F-16
Сьогодні, 01:23
 0
24 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 23 квітня
23 квітень, 23:15
 0
Кожен день тиші здобувається нашими воїнами в жорстоких боях на передовій, – Зеленський
23 квітень, 22:27
 0
Одна система ППО Patriot вже працює Україні, − Ігнат
23 квітень, 21:50
 0
Медіа
відео
1/8