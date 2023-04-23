Німецький генерал закликав до швидкої передачі Україні винищувачів F-16
Сьогодні, 01:23
Німецький генерал у відставці Ерхард Бюлер стверджує, що Україна потребує не тільки засобів протиповітряної оборони, а й західних винищувачів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.
Колишній командувач сил НАТО у Косово покладає на німецький уряд незадовільну ситуацію з оснащенням Збройних сил України.
За його словами, у боротьбі з російськими окупантами їм не вистачало боєприпасів і бронетехніки, бойових танків і бронетранспортерів – у тому числі й тому, що "федеральний уряд прийняв рішення дуже пізно".
"Він не дозволив підготувати варіанти дій, також багатонаціональних, щоб ви сіли і обговорили їх: А що, якщо нам доведеться відправити танки в найкоротші терміни? Ось чому зараз обладнання не вистачає" – сказав Бюлер про дії німецького уряду.
Бюлер закликає до значно швидшого надання західної військової допомоги Україні – зокрема, бойових літаків.
"Україна потребуєбільше боєприпасів для протиповітряної оборони, а також бойових літаків" – сказав він, маючи на увазі не німецькі літаки, "а американські F-16, яких у світі дуже багато". На ринку також достатньо запчастин для них.
F-16, за його словами, це "лише приклад". Загалом, за словами Бюлера, "йдеться про те, щоб українці в довгостроковій перспективі могли самостійно забезпечувати безпеку своєї країни".
Нагадаємо, заступник глави МЗС України Андрій Мельник заявив, що Україна повинна негайно отримати у 10 разів більшу військову допомогу, ніж вона отримала від союзників дотепер, аби завершити війну цього року.
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Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.
Колишній командувач сил НАТО у Косово покладає на німецький уряд незадовільну ситуацію з оснащенням Збройних сил України.
За його словами, у боротьбі з російськими окупантами їм не вистачало боєприпасів і бронетехніки, бойових танків і бронетранспортерів – у тому числі й тому, що "федеральний уряд прийняв рішення дуже пізно".
"Він не дозволив підготувати варіанти дій, також багатонаціональних, щоб ви сіли і обговорили їх: А що, якщо нам доведеться відправити танки в найкоротші терміни? Ось чому зараз обладнання не вистачає" – сказав Бюлер про дії німецького уряду.
Бюлер закликає до значно швидшого надання західної військової допомоги Україні – зокрема, бойових літаків.
"Україна потребуєбільше боєприпасів для протиповітряної оборони, а також бойових літаків" – сказав він, маючи на увазі не німецькі літаки, "а американські F-16, яких у світі дуже багато". На ринку також достатньо запчастин для них.
F-16, за його словами, це "лише приклад". Загалом, за словами Бюлера, "йдеться про те, щоб українці в довгостроковій перспективі могли самостійно забезпечувати безпеку своєї країни".
Нагадаємо, заступник глави МЗС України Андрій Мельник заявив, що Україна повинна негайно отримати у 10 разів більшу військову допомогу, ніж вона отримала від союзників дотепер, аби завершити війну цього року.
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