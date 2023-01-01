Добрі новини від ВолиньPost за 23 квітня

З вірою у ЗСУ, сьогодні, 23 квітня,розпочинаємо з втрат окупантів.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.23 орієнтовно склали:особового складу 186 420 (+690) осіб ліквідовано,танків ‒ 3675 (+3) од,бойових броньованих машин ‒ 7131 (+1) од,артилерійських систем – 2837 (+5) од,РСЗВ – 539 (+0) од,засоби ППО ‒ 289 (+0) од,літаків – 308 (+0) од,гелікоптерів – 294 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2402 (+4),крилаті ракети ‒ 911 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5730 (+12) од,спеціальна техніка ‒ 339 (+2).Іспанія передала Україні першу партію бойових німецьких танків Leopard 2A4 – шість із десяти. Техніку доправлять морем і сушею приблизно за тиждень.Глава іспанського Міноборони підкреслила, що танки відправили морем спершу до Польщі. Разом із ними – ще 20 одиниць інших важких транспортних засобів для ЗСУ.Зазначається, що за термінами транспортування цієї військової техніки займе близько робочого тижня."Через шість днів – через іншу країну – вони будуть в Україні", – пояснила міністерка.Понад сто п’ятдесят тисяч літрів м'ясної продукції виготовила та відправила на фронт від початку повномасштабного вторгнення релігійна громада християн віри євангельської-п’ятидесятників з Володимира.Разом із тим, золоті руки її парафіян змайстрували для наших захисників понад сотню буржуйок, які зігрівали їх у холодну пору доби, а також частину роздали цивільним громадянам на деокупованих територіях Миколаївщини.В селі Стобихівка Камінь-Каширського району ще збереглися старовинні ткацькі верстати. Поки нема роботи в полі, сусіди позичають одне в одного столітні верстати і сідають до ткання.Люди в селі раніше набагато більше верстатів у коморах тримали, але мода на ткані доріжки минула, то їх розібрали, попалили. Проте деякі господині таки зберегли. От до них і ходять позичати давній інструмент.