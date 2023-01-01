Добрі новини від ВолиньPost за 23 квітня
Сьогодні, 23:15
Україна тримає оборону у відчайдушній боротьбі з російським агресором, який знищує наші міста та села. Нелюд цілиться у житлові квартали, вбиваючи мирне населення. Ми теж продовжуємо свою боротьбу на інформаційному фронті, бо справжнє обличчя російських вбивць має бачити увесь світ. Щоденно відшуковуємо чесні новини про незламну волю та перемоги наших захисників та захисниць і розповідаємо про них вам.
З вірою у ЗСУ, сьогодні, 23 квітня, Добрі новини від ВолиньPost розпочинаємо з втрат окупантів.
В Україні з життям попрощалися вже понад 186 тисяч російських військових
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.23 орієнтовно склали:
особового складу 186 420 (+690) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3675 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 7131 (+1) од,
артилерійських систем – 2837 (+5) од,
РСЗВ – 539 (+0) од,
засоби ППО ‒ 289 (+0) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2402 (+4),
крилаті ракети ‒ 911 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5730 (+12) од,
спеціальна техніка ‒ 339 (+2).
До України з Іспанії відправили першу партію Leopard
Іспанія передала Україні першу партію бойових німецьких танків Leopard 2A4 – шість із десяти. Техніку доправлять морем і сушею приблизно за тиждень.
Глава іспанського Міноборони підкреслила, що танки відправили морем спершу до Польщі. Разом із ними – ще 20 одиниць інших важких транспортних засобів для ЗСУ.
Зазначається, що за термінами транспортування цієї військової техніки займе близько робочого тижня.
"Через шість днів – через іншу країну – вони будуть в Україні", – пояснила міністерка.
Релігійна громада з Волині виготовила понад 150 тисяч літрів тушкованок для фронту
Понад сто п’ятдесят тисяч літрів м'ясної продукції виготовила та відправила на фронт від початку повномасштабного вторгнення релігійна громада християн віри євангельської-п’ятидесятників з Володимира.
Разом із тим, золоті руки її парафіян змайстрували для наших захисників понад сотню буржуйок, які зігрівали їх у холодну пору доби, а також частину роздали цивільним громадянам на деокупованих територіях Миколаївщини.
У селі на Волині тчуть на столітніх верстатах
В селі Стобихівка Камінь-Каширського району ще збереглися старовинні ткацькі верстати. Поки нема роботи в полі, сусіди позичають одне в одного столітні верстати і сідають до ткання.
Люди в селі раніше набагато більше верстатів у коморах тримали, але мода на ткані доріжки минула, то їх розібрали, попалили. Проте деякі господині таки зберегли. От до них і ходять позичати давній інструмент.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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З вірою у ЗСУ, сьогодні, 23 квітня, Добрі новини від ВолиньPost розпочинаємо з втрат окупантів.
В Україні з життям попрощалися вже понад 186 тисяч російських військових
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.23 орієнтовно склали:
особового складу 186 420 (+690) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3675 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 7131 (+1) од,
артилерійських систем – 2837 (+5) од,
РСЗВ – 539 (+0) од,
засоби ППО ‒ 289 (+0) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2402 (+4),
крилаті ракети ‒ 911 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5730 (+12) од,
спеціальна техніка ‒ 339 (+2).
До України з Іспанії відправили першу партію Leopard
Іспанія передала Україні першу партію бойових німецьких танків Leopard 2A4 – шість із десяти. Техніку доправлять морем і сушею приблизно за тиждень.
Глава іспанського Міноборони підкреслила, що танки відправили морем спершу до Польщі. Разом із ними – ще 20 одиниць інших важких транспортних засобів для ЗСУ.
Зазначається, що за термінами транспортування цієї військової техніки займе близько робочого тижня.
"Через шість днів – через іншу країну – вони будуть в Україні", – пояснила міністерка.
Релігійна громада з Волині виготовила понад 150 тисяч літрів тушкованок для фронту
Понад сто п’ятдесят тисяч літрів м'ясної продукції виготовила та відправила на фронт від початку повномасштабного вторгнення релігійна громада християн віри євангельської-п’ятидесятників з Володимира.
Разом із тим, золоті руки її парафіян змайстрували для наших захисників понад сотню буржуйок, які зігрівали їх у холодну пору доби, а також частину роздали цивільним громадянам на деокупованих територіях Миколаївщини.
У селі на Волині тчуть на столітніх верстатах
В селі Стобихівка Камінь-Каширського району ще збереглися старовинні ткацькі верстати. Поки нема роботи в полі, сусіди позичають одне в одного столітні верстати і сідають до ткання.
Люди в селі раніше набагато більше верстатів у коморах тримали, але мода на ткані доріжки минула, то їх розібрали, попалили. Проте деякі господині таки зберегли. От до них і ходять позичати давній інструмент.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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