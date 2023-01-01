Кожен день тиші здобувається нашими воїнами в жорстоких боях на передовій, – Зеленський

Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців ввечері 23 квітня 2023 року.



Про це йдеться на його сторінці у



"Важливо розуміти в кожному нашому місті, у кожному селі – всюди, де зараз більш-менш вже тихо, всюди, де сьогодні був просто спокійний весняний сонячний день: кожен день такої тиші в тилових областях здобувається нашими воїнами в жорстоких боях на передовій. У щоденних боях! Будь ласка, прошу, шануйте це. Та завжди допомагайте нашим воїнам, коли це потрібно, завжди підтримуйте державу й оборону так, як це можливо.



35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Остроградського, 55-та окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ", десантники нашої "сімдесятдевʼятки" – дякую вам, воїни! Незмінно хоробрі й міцні!



80-та бригада ДШВ – дякую за зразкове знищення ворога під Бахмутом. Молодці, хлопці! 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Мазепи – дякую за стійкість і захист позицій, а отже, за захист України!



Наша перемога в цій війні буде спільною. Усіх, хто її наближав. Усіх, хто воював і працював заради перемоги. Слава кожному українському герою! Слава нашому прекрасному народу!", - зазначив Зеленський.

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