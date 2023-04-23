Одна система ППО Patriot вже працює Україні, − Ігнат

Одна система ППО Patriot вже працює Україні, − Ігнат
Одна система протиповітряної оборони Patriot вже заступила на бойове чергування в Україні, а інші системи ППО ще перебувають у дорозі.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише LB.ua.

“Один з дивізіонів вже заступив кілька днів тому, працює… Інші... вже у дорозі до своїх майбутніх позицій. Сподіваємося, що вже будуть певні результати й проти рашистських літаків зокрема”, − сказав Ігнат.

Ігнат нагадав, що Росія для атак на Україну використовує майже 40 власних, білоруських й кримських летовищ. 20 літаків з них перебувають у повітряному просторі у світлу пору доби.

Нагадаємо, Системи Patriot допоможуть Україні на певних напрямках, де зараз противник застосовує керовані авіабомби з літаків СУ-35.

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Теги: Росія, Україна, війна
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