Одна система ППО Patriot вже працює Україні, − Ігнат





Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише



“Один з дивізіонів вже заступив кілька днів тому, працює… Інші... вже у дорозі до своїх майбутніх позицій. Сподіваємося, що вже будуть певні результати й проти рашистських літаків зокрема”, − сказав Ігнат.



Ігнат нагадав, що Росія для атак на Україну використовує майже 40 власних, білоруських й кримських летовищ. 20 літаків з них перебувають у повітряному просторі у світлу пору доби.



Нагадаємо, Системи Patriot допоможуть Україні на певних напрямках, де зараз противник застосовує керовані авіабомби з літаків СУ-35.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одна система протиповітряної оборони Patriot вже заступила на бойове чергування в Україні, а інші системи ППО ще перебувають у дорозі.Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ, пише LB.ua “Один з дивізіонів вже заступив кілька днів тому, працює… Інші... вже у дорозі до своїх майбутніх позицій. Сподіваємося, що вже будуть певні результати й проти рашистських літаків зокрема”, − сказав Ігнат.Ігнат нагадав, що Росія для атак на Україну використовує майже 40 власних, білоруських й кримських летовищ. 20 літаків з них перебувають у повітряному просторі у світлу пору доби.Нагадаємо, Системи Patriot допоможуть Україні на певних напрямках, де зараз противник застосовує керовані авіабомби з літаків СУ-35.

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