Перерахунок пенсії: як подати заяву, не виходячи з дому

Перерахунок пенсії: як подати заяву, не виходячи з дому
Українці можуть онлайн подати заявку на перерахунок пенсії. Це можна зробити на порталі "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Зазначимо, що подати заяву на перерахунок пенсії можна лише на порталі. У застосунку на смартфоні цього зробити не вдасться.

Інструкція
Для початку потрібно зареєструватися чи авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі "Дія". Це можна зробити за допомогою електронного підпису, BankID або Дія.Підпис.
Далі необхідно вибрати послугу, заповнити необхідні дані та додати відскановані документи.
Підпишіть заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
Як тільки рішення про перерахування пенсії ухвалять, на електронну пошту надійде повідомлення.

Після цього можна завантажити та роздрукувати рішення. Щоб зробити це потрібно зайти до кабінету громадянина на порталі "Дія", в розділі "Послуги" обрати "Отримані документи".

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Теги: Україна, пенсія, онлайн, Дія
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