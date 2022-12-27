Погода на 24 квітня у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 24 квітня на Волині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18° тепла.
За даними Sinoptik, ранок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Народний прогноз погоди:
24 квітня вшановується пам'ять святого мученика Антипа, єпископа Пергамо-Асійського. Антипа називали Половодом і казали: "Антип води розпустив", "Антип без води (холод) - засіки без зерна (літо погане)". Наші пращури помітили: "якщо до цього дня води не розкрились, то весна пізньою буде і літо поганим". Якщо вранці мороз, а вдень сніг пішов, то ще цілий місяць буде холодно. У цей день ведмідь з барлоги виходить.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18° тепла.
За даними Sinoptik, ранок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Народний прогноз погоди:
24 квітня вшановується пам'ять святого мученика Антипа, єпископа Пергамо-Асійського. Антипа називали Половодом і казали: "Антип води розпустив", "Антип без води (холод) - засіки без зерна (літо погане)". Наші пращури помітили: "якщо до цього дня води не розкрились, то весна пізньою буде і літо поганим". Якщо вранці мороз, а вдень сніг пішов, то ще цілий місяць буде холодно. У цей день ведмідь з барлоги виходить.
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