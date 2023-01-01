За тиждень сапери розмінували 170 га сільськогосподарських угідь на Херсонщині

За тиждень сапери розмінували 170 га сільськогосподарських угідь на Херсонщині
Сапери продовжують проводити розмінування деокупованих територій України. За останній тиждень на півдні країни вдалось розмінувати 170 га сільськогосподарських угідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

За його даними, у Херсонській області було очищено понад 60 га територій сільськогосподарських угідь, понад 4000 м2 будівель. Окрім цього було знешкоджено та знищено близько 320 вибухонебезпечних предметів.

"У Миколаївській області понад 110 га територій сільськогосподарських угідь, знешкоджено та знищено понад 630 вибухонебезпечних предметів. Загалом вже від вибухонебезпечних предметів воїнами-саперами Сил підтримки очищено: 3 140,535 га території сільськогосподарських угідь, 21,33 га лісових масивів, 199,909 км ліній електропередач, 40 км газопроводів, 207,924 км доріг, 332 059 м2 будівель, знешкоджено та знищено 49 439 вибухонебезпечних предметів", - написав він.

Назаров нагадав, що у разі знаходження підозрілих предметів потрібно негайно повідомити до найближчого відділення поліції, органів місцевого самоврядування, підрозділу ДСНС за телефоном 101 та 102. Підозрілі предмети заборонено самостійно пересувати чи знешкоджувати.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для повного очищення території України від російських мін може знадобитись понад 30 років та 5000 спеціалістів.

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Теги: розмінування, війна, Херсонщина
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