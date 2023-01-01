Уродженець Дніпра розраховувався у Луцьку фальшивими грошима

В обласному центрі Волині раніше судимому уродженцю Дніпра, який розраховувався фальшивими гривнями, призначили умовне покарання.Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд, - пише ІА "Волинські новини".Як ідеться у матеріалах справи, наприкінці лютого Станіслав С. придбав в Дніпрі чотири підроблені банкноти номіналом тисяча гривень, які були з однаковими серіями та номерами.4 березня чоловік прибув до Луцька, де протягом двох днів збував фальшиві гривні. Він розраховувався ними в квіткових магазинах та на Варшавському ринку, купуючи квіти та продукти харчування. Чоловік здійснював дрібні покупки, отримуючи решту з фальшивої тисячі гривень.Відзначимо, що під час одного з епізодів злочинець передав фальшиву купюру іншій особі, яка розрахувалася цими «грошима», однак не знала про те, що це підробка.Своїми діями злочинець вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України. Між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.Чоловік раніше мав судимості, однак відшкодував завдані збитки. Затвердивши угоду, суд замінив реальний термін на п’ять років трьома роками іспитового терміну