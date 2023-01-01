До України з Іспанії відправили першу партію Leopard





Про це заявила міністерка оборони країни Маргарита Роблес. Її слова процитувало видання CNN, -



Глава іспанського Міноборони підкреслила, що танки відправили морем спершу до Польщі. Разом із ними – ще 20 одиниць інших важких транспортних засобів для ЗСУ.



Зазначається, що за термінами транспортування цієї військової техніки займе близько робочого тижня.



"Через шість днів – через іншу країну – вони будуть в Україні", – пояснила міністерка.



Відомо, що решту "Леопардів", зокрема чотири одиниці, Іспанія відправить Україні після їхнього ремонту. Роблес висловила сподівання, що це відбудеться якнайшвидше.



Міністр оборони України подякував партнерам за передачу ЗСУ бойових танків.



"Маргарита Роблес, Борис Пісторіус, дякую за ваші леопардові сердечка. І за їхню сталеву броню", – написав він, опублікувавши в Twitter фото з іспанською та німецьким колегами.



Першу партію танків Leopard 2 з Іспанії відправили в Україну

Раніше міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що його країна підтримуватиме Україну в боротьбі з агресією РФ стільки, скільки знадобиться. За його словами, йдеться не тільки про постачання зброї, а й гуманітарну підтримку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Іспанія передала Україні першу партію бойових німецьких танків Leopard 2A4 – шість із десяти. Техніку доправлять морем і сушею приблизно за тиждень.Про це заявила міністерка оборони країни Маргарита Роблес. Її слова процитувало видання CNN, - Obozrevatel Глава іспанського Міноборони підкреслила, що танки відправили морем спершу до Польщі. Разом із ними – ще 20 одиниць інших важких транспортних засобів для ЗСУ.Зазначається, що за термінами транспортування цієї військової техніки займе близько робочого тижня."Через шість днів – через іншу країну – вони будуть в Україні", – пояснила міністерка.Відомо, що решту "Леопардів", зокрема чотири одиниці, Іспанія відправить Україні після їхнього ремонту. Роблес висловила сподівання, що це відбудеться якнайшвидше.Міністр оборони України подякував партнерам за передачу ЗСУ бойових танків."Маргарита Роблес, Борис Пісторіус, дякую за ваші леопардові сердечка. І за їхню сталеву броню", – написав він, опублікувавши в Twitter фото з іспанською та німецьким колегами.Першу партію танків Leopard 2 з Іспанії відправили в УкраїнуРаніше міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що його країна підтримуватиме Україну в боротьбі з агресією РФ стільки, скільки знадобиться. За його словами, йдеться не тільки про постачання зброї, а й гуманітарну підтримку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію