В Україні з життям попрощалися вже понад 186 тисяч російських військових
Сьогодні, 09:54
Розпочалася чотириста двадцять четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Українські воїни продовжують нищити російських окупантів.
Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.23 орієнтовно склали:
особового складу 186 420 (+690) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3675 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 7131 (+1) од,
артилерійських систем – 2837 (+5) од,
РСЗВ – 539 (+0) од,
засоби ППО ‒ 289 (+0) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2402 (+4),
крилаті ракети ‒ 911 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5730 (+12) од,
спеціальна техніка ‒ 339 (+2).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.23 орієнтовно склали:
особового складу 186 420 (+690) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3675 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 7131 (+1) од,
артилерійських систем – 2837 (+5) од,
РСЗВ – 539 (+0) од,
засоби ППО ‒ 289 (+0) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2402 (+4),
крилаті ракети ‒ 911 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5730 (+12) од,
спеціальна техніка ‒ 339 (+2).
Дані уточнюються.
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