В Україні з життям попрощалися вже понад 186 тисяч російських військових





Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.23 орієнтовно склали:

особового складу 186 420 (+690) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3675 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7131 (+1) од,

артилерійських систем – 2837 (+5) од,

РСЗВ – 539 (+0) од,

засоби ППО ‒ 289 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2402 (+4),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5730 (+12) од,

спеціальна техніка ‒ 339 (+2).

Дані уточнюються.

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