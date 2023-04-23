Російські окупанти отримали нову партію «шахедів», - Гуменюк

Російські окупанти отримали нову партію «шахедів», - Гуменюк
Російські окупанти отримали чергову партію безпілотників-"шахедів" і наразі намагаються виявити системи нашої ППО.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівник пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, пише LB.ua.

"За маркуванням ми побачили, що це чергова партія. Ми бачимо навіть по застосуванню, що майже щоночі відбувається пуск цих баражуючих снарядів по регіонах України. Вочевидь, вони отримали поповнення і наразі намагаються знайти нашу протиповітряну оборону", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, що увечері 23 квітня та вранці 24 квітня Збройні сили збили чотири дрони-камікадзе та один розвідувальний безпілотник окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські окупанти отримали нову партію «шахедів», - Гуменюк
Сьогодні, 03:32
Ексдепутатка шведського парламенту долучилася до ЗСУ
Сьогодні, 02:51
Німецький генерал закликав до швидкої передачі Україні винищувачів F-16
Сьогодні, 01:23
24 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 23 квітня
23 квітень, 23:15
Схожі новини
Ексдепутатка шведського парламенту долучилася до ЗСУ Ексдепутатка шведського парламенту долучилася до ЗСУ
Сьогодні, 02:51
Німецький генерал закликав до швидкої передачі Україні винищувачів F-16 Німецький генерал закликав до швидкої передачі Україні винищувачів F-16
Сьогодні, 01:23
Кожен день тиші здобувається нашими воїнами в жорстоких боях на передовій, – Зеленський Кожен день тиші здобувається нашими воїнами в жорстоких боях на передовій, – Зеленський
23 квітень, 22:27
Одна система ППО Patriot вже працює Україні, − Ігнат Одна система ППО Patriot вже працює Україні, − Ігнат
23 квітень, 21:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські окупанти отримали нову партію «шахедів», - Гуменюк
Сьогодні, 03:32
 0
Ексдепутатка шведського парламенту долучилася до ЗСУ
Сьогодні, 02:51
 0
Німецький генерал закликав до швидкої передачі Україні винищувачів F-16
Сьогодні, 01:23
 0
24 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 23 квітня
23 квітень, 23:15
 0
Медіа
відео
1/8