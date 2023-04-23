Російські окупанти отримали нову партію «шахедів», - Гуменюк





Про це в ефірі телемарафону заявила керівник пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, пише



"За маркуванням ми побачили, що це чергова партія. Ми бачимо навіть по застосуванню, що майже щоночі відбувається пуск цих баражуючих снарядів по регіонах України. Вочевидь, вони отримали поповнення і наразі намагаються знайти нашу протиповітряну оборону", - сказала Гуменюк.



Нагадаємо, що увечері 23 квітня та вранці 24 квітня Збройні сили збили чотири дрони-камікадзе та один розвідувальний безпілотник окупантів.

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