Прихожани Почаївської лаври називають Путіна «правителем» і заявляють, що «українців вбиває Бог»
Сьогодні, 07:08
Прихожанки Почаївської лаври у Тернопільській області, яка досі перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату, назвали Володимира Путіна “своїм правителем”, а українців вбиває не він, а Бог.
Такими думками вони поділилися з Громадським, пише LB.ua.
Жінки зазначили, що ракетні удари по Україні “Бог посилає через гріхи”, а вбиває українців не Путін.
“Це все Бог. Він стріли може посилати через беззаконня. Якщо ангели направлять такі стріли, весь світ може злетіти. А Путін − йому Бог дав право. Він отримав владу від Бога ”, − заявили прихожанки.
Вони додали, що “українці загордилися”, бо захотіли волі та незалежності.
Окрім того, прихожани загалом виступають проти того, щоб Почаївська лавра розірвала оренду з УПЦ МП.
“Господь сам вирішить усі питання. Головне для нас, це щоб не чіпали храм”, − сказала одна з них.
Нагадаємо, Комітет ВР рекомендує розірвати договір з УПЦ МП про оренду Почаївської лаври.
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Такими думками вони поділилися з Громадським, пише LB.ua.
Жінки зазначили, що ракетні удари по Україні “Бог посилає через гріхи”, а вбиває українців не Путін.
“Це все Бог. Він стріли може посилати через беззаконня. Якщо ангели направлять такі стріли, весь світ може злетіти. А Путін − йому Бог дав право. Він отримав владу від Бога ”, − заявили прихожанки.
Вони додали, що “українці загордилися”, бо захотіли волі та незалежності.
Окрім того, прихожани загалом виступають проти того, щоб Почаївська лавра розірвала оренду з УПЦ МП.
“Господь сам вирішить усі питання. Головне для нас, це щоб не чіпали храм”, − сказала одна з них.
Нагадаємо, Комітет ВР рекомендує розірвати договір з УПЦ МП про оренду Почаївської лаври.
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