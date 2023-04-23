Прихожани Почаївської лаври називають Путіна «правителем» і заявляють, що «українців вбиває Бог»

Володимира Путіна “своїм правителем”, а українців вбиває не він, а Бог.



Такими думками вони поділилися з Громадським, пише



Жінки зазначили, що ракетні удари по Україні “Бог посилає через гріхи”, а вбиває українців не Путін.



“Це все Бог. Він стріли може посилати через беззаконня. Якщо ангели направлять такі стріли, весь світ може злетіти. А Путін − йому Бог дав право. Він отримав владу від Бога ”, − заявили прихожанки.



Вони додали, що “українці загордилися”, бо захотіли волі та незалежності.



Окрім того, прихожани загалом виступають проти того, щоб Почаївська лавра розірвала оренду з УПЦ МП.



“Господь сам вирішить усі питання. Головне для нас, це щоб не чіпали храм”, − сказала одна з них.



Нагадаємо, Комітет ВР рекомендує розірвати договір з УПЦ МП про оренду Почаївської лаври.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прихожанки Почаївської лаври у Тернопільській області, яка досі перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату, назвали“своїм правителем”, а українців вбиває не він, а Бог.Такими думками вони поділилися з Громадським, пише LB.ua Жінки зазначили, що ракетні удари по Україні “Бог посилає через гріхи”, а вбиває українців не Путін.“Це все Бог. Він стріли може посилати через беззаконня. Якщо ангели направлять такі стріли, весь світ може злетіти. А Путін − йому Бог дав право. Він отримав владу від Бога ”, − заявили прихожанки.Вони додали, що “українці загордилися”, бо захотіли волі та незалежності.Окрім того, прихожани загалом виступають проти того, щоб Почаївська лавра розірвала оренду з УПЦ МП.“Господь сам вирішить усі питання. Головне для нас, це щоб не чіпали храм”, − сказала одна з них.Нагадаємо, Комітет ВР рекомендує розірвати договір з УПЦ МП про оренду Почаївської лаври.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію