ЗСУ за добу знищили 660 окупантів і 11 російських безпілотників





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 187 080 (+660) осіб ліквідовано,



танків – 3 683 (+8) од,



бойових броньованих машин – 7 139 (+8) од,



артилерійських систем – 2 849 (+12) од,



РСЗВ – 539 (+0) од,



засобів ППО – 289 (+0) од,



літаків – 308 (+0) од,



гелікоптерів – 294 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 413 (+11) од,



крилатих ракет – 911 (+0) од,



кораблів/катерів – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 753 (+23) од,



спеціальної техніки – 339 (+0) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у війні проти України вже втратила 187 080 солдатів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 187 080 (+660) осіб ліквідовано,танків – 3 683 (+8) од,бойових броньованих машин – 7 139 (+8) од,артилерійських систем – 2 849 (+12) од,РСЗВ – 539 (+0) од,засобів ППО – 289 (+0) од,літаків – 308 (+0) од,гелікоптерів – 294 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 413 (+11) од,крилатих ракет – 911 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 753 (+23) од,спеціальної техніки – 339 (+0) од.Дані уточнюються.

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