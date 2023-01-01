ЗСУ за добу знищили 660 окупантів і 11 російських безпілотників
Сьогодні, 09:20
Росія у війні проти України вже втратила 187 080 солдатів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 187 080 (+660) осіб ліквідовано,
танків – 3 683 (+8) од,
бойових броньованих машин – 7 139 (+8) од,
артилерійських систем – 2 849 (+12) од,
РСЗВ – 539 (+0) од,
засобів ППО – 289 (+0) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 413 (+11) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 753 (+23) од,
спеціальної техніки – 339 (+0) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 187 080 (+660) осіб ліквідовано,
танків – 3 683 (+8) од,
бойових броньованих машин – 7 139 (+8) од,
артилерійських систем – 2 849 (+12) од,
РСЗВ – 539 (+0) од,
засобів ППО – 289 (+0) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 413 (+11) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 753 (+23) од,
спеціальної техніки – 339 (+0) од.
Дані уточнюються.
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