«Або ми переможемо, або зникнемо як нація», – боєць з Волині, який воює на Сході
Сьогодні, 10:50
Андрій з позивним «Адепт» - боєць Луцького батальйону Волинської бригади тероборони. Разом зі своїми побратимами чоловік уже понад півтора місяця виконує бойові завдання на сході України.
Історію бійця розповіли у 100-ій бригаді територіальної оборони Волині.
Свого часу Андрій захоплювався військово-історичною реконструкцією лицарської доби. Здобув вищу юридичну освіту, займався адвокатською практикою. Впродовж останніх років працював у Луцькій міській раді.
Протягом 2015-2018 років «Адепт» активно займався волонтерською діяльністю – доставляв допомогу бійцям на сході України.
А 24 лютого 2022-го Андрій прокинувся від вибухів в рідному Луцьку. Нашвидкоруч зібравши речі й поцілувавши дружину та тоді ще дворічного сина, чоловік – як і сотні тисяч українців – попрямував до військкомату…
– Всі розуміють, що у нас немає вибору. Коли заходиш в села, які були під окупацією. Бачиш ті звірства, що їх чинили орки. Тоді дуже чітко усвідомлюєш – або ми переможемо, або зникнемо як нація, – каже лучанин Андрій на псевдо «Адепт».
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Історію бійця розповіли у 100-ій бригаді територіальної оборони Волині.
Свого часу Андрій захоплювався військово-історичною реконструкцією лицарської доби. Здобув вищу юридичну освіту, займався адвокатською практикою. Впродовж останніх років працював у Луцькій міській раді.
Протягом 2015-2018 років «Адепт» активно займався волонтерською діяльністю – доставляв допомогу бійцям на сході України.
А 24 лютого 2022-го Андрій прокинувся від вибухів в рідному Луцьку. Нашвидкоруч зібравши речі й поцілувавши дружину та тоді ще дворічного сина, чоловік – як і сотні тисяч українців – попрямував до військкомату…
– Всі розуміють, що у нас немає вибору. Коли заходиш в села, які були під окупацією. Бачиш ті звірства, що їх чинили орки. Тоді дуже чітко усвідомлюєш – або ми переможемо, або зникнемо як нація, – каже лучанин Андрій на псевдо «Адепт».
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