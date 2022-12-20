«Або ми переможемо, або зникнемо як нація», – боєць з Волині, який воює на Сході

«Або ми переможемо, або зникнемо як нація», – боєць з Волині, який воює на Сході
Андрій з позивним «Адепт» - боєць Луцького батальйону Волинської бригади тероборони. Разом зі своїми побратимами чоловік уже понад півтора місяця виконує бойові завдання на сході України.

Історію бійця розповіли у 100-ій бригаді територіальної оборони Волині.

Свого часу Андрій захоплювався військово-історичною реконструкцією лицарської доби. Здобув вищу юридичну освіту, займався адвокатською практикою. Впродовж останніх років працював у Луцькій міській раді.
Протягом 2015-2018 років «Адепт» активно займався волонтерською діяльністю – доставляв допомогу бійцям на сході України.

А 24 лютого 2022-го Андрій прокинувся від вибухів в рідному Луцьку. Нашвидкоруч зібравши речі й поцілувавши дружину та тоді ще дворічного сина, чоловік – як і сотні тисяч українців – попрямував до військкомату…

– Всі розуміють, що у нас немає вибору. Коли заходиш в села, які були під окупацією. Бачиш ті звірства, що їх чинили орки. Тоді дуже чітко усвідомлюєш – або ми переможемо, або зникнемо як нація, – каже лучанин Андрій на псевдо «Адепт».

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Теги: Волинь, воїн, тероборонівець
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