Помер воїн з Волині Володимир Дацюк
Сьогодні, 11:40
Ряди небесного легіону поповнив ще один захисник з Волині, 33-річний Володимир Дацюк із села Кречів.
Про це повідомили у Литовезькій громаді.
"Воїн 28 лютого 2022 року вступив до лав ЗСУ боронити рідну землю та усіх нас від рашистів, а 22 квітня 2023 року перестало битися серце Героя. Страшна, холодна, безжальна, непідкупна війна забрала сина, брата, побратима. Вічна пам’ять і слава Герою, який захищав рідну Україну та кожного з нас", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Литовезькій громаді.
"Воїн 28 лютого 2022 року вступив до лав ЗСУ боронити рідну землю та усіх нас від рашистів, а 22 квітня 2023 року перестало битися серце Героя. Страшна, холодна, безжальна, непідкупна війна забрала сина, брата, побратима. Вічна пам’ять і слава Герою, який захищав рідну Україну та кожного з нас", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
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Сьогодні, 11:40
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