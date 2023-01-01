Помер воїн з Волині Володимир Дацюк

Помер воїн з Волині Володимир Дацюк
Ряди небесного легіону поповнив ще один захисник з Волині, 33-річний Володимир Дацюк із села Кречів.

Про це повідомили у Литовезькій громаді.

"Воїн 28 лютого 2022 року вступив до лав ЗСУ боронити рідну землю та усіх нас від рашистів, а 22 квітня 2023 року перестало битися серце Героя. Страшна, холодна, безжальна, непідкупна війна забрала сина, брата, побратима. Вічна пам’ять і слава Герою, який захищав рідну Україну та кожного з нас", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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