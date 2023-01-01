Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Руслана Собуцького
Сьогодні, 14:20
Мешканці Луцької міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем, який віддав своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Сьогодні, 24 квітня, у Кафедральному соборі Святої Трійці відспівали 48-річного Руслана Собуцького.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Лучанин Руслан Собуцький (06.04.1975 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації.
Загинув 19 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.
“Коли наші захисники лежать ось тут, посеред храму, я завжди згадую Христові слова: “Ви куплені дуже дорогою ціною”. Завдяки їхній жертві ми сьогодні маємо можливість відносно спокійно жити. Тому що у нас Пасха – а вони воюють, нам холодно в квартирі – а їм в окопі не холодно?! Тому будімо себе! Війна в нас, люди! І дякуймо щиро кожній сім’ї за їхніх Героїв, які знаходять у собі сили полишити мирне життя і піти захищати країну та нас із вами”, – сказав у скорботній промові Луцький міський декан, протоієрей Михайло Онищук.
Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Руслана Собуцького поховали на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Лучанин Руслан Собуцький (06.04.1975 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації.
Загинув 19 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.
“Коли наші захисники лежать ось тут, посеред храму, я завжди згадую Христові слова: “Ви куплені дуже дорогою ціною”. Завдяки їхній жертві ми сьогодні маємо можливість відносно спокійно жити. Тому що у нас Пасха – а вони воюють, нам холодно в квартирі – а їм в окопі не холодно?! Тому будімо себе! Війна в нас, люди! І дякуймо щиро кожній сім’ї за їхніх Героїв, які знаходять у собі сили полишити мирне життя і піти захищати країну та нас із вами”, – сказав у скорботній промові Луцький міський декан, протоієрей Михайло Онищук.
Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Руслана Собуцького поховали на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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