Лучани провели в останню дорогу загиблого Героя Руслана Собуцького

Мешканці Луцької міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем, який віддав своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Сьогодні, 24 квітня, у Кафедральному соборі Святої Трійці відспівали 48-річногоПро це повідомили у Луцькій міській раді.Лучанин Руслан Собуцький (06.04.1975 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації.Загинув 19 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.“Коли наші захисники лежать ось тут, посеред храму, я завжди згадую Христові слова: “Ви куплені дуже дорогою ціною”. Завдяки їхній жертві ми сьогодні маємо можливість відносно спокійно жити. Тому що у нас Пасха – а вони воюють, нам холодно в квартирі – а їм в окопі не холодно?! Тому будімо себе! Війна в нас, люди! І дякуймо щиро кожній сім’ї за їхніх Героїв, які знаходять у собі сили полишити мирне життя і піти захищати країну та нас із вами”, – сказав у скорботній промові Луцький міський декан, протоієрейПісля завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Руслана Собуцького поховали на міському кладовищі у селі Гаразджа.