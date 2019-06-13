Львівські нейрохірурги прооперували 8-місячну дівчинку з Волині з важкою формою епілепсії





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Маленька Елсі, так звати дівчинку, з’явилася на світ у Ковелі. Пологи були передчасними - на 31-му тижні. Перші чотирнадцять днів життя вона провела в реанімації. Згодом мама Елсі помітила, що її новонароджене дитя почало здригатися так, наче чогось лякається. А потому сильно плакати й синіти. Жінка звернулась за медичною допомогою.



Після огляду лікарі констатували: це судоми. А згодом МРТ підтвердила в дівчинки фокальну кортикальну дисплазію частини однієї півкулі. Це вроджена аномалія великої частини півкулі головного мозку, яка провокувала в дитини судоми.



Відтоді - місяці перебувань у лікарнях Волині та низка консультацій у Києві. Жодні ліки не запобігали нападам. До того ж, дитина зовсім не розвивалася. Судоми в маленької Елсі ставалися десятки разів щодоби і тривали аж упродовж 20 хвилин. Кожен такий напад міг бути фатальним для дитини. Тож батьки дівчинки продовжували пошуки спеціалістів, які б допомогли їхній донечці. Знайшли таких у Львові - в Лікарні Святого Миколая.



Після огляду та низки обстежень завідувач відділення нейрохірургії Михайло Ловга з командою епілептологів під керівництвом Марії Павлюк приймають рішення - потрібно якнайшвидше прооперувати Елсі. Бо кожна судома дійсно може стати останньою. І хоч хірургічні втручання у випадках епілепсії досі проводили лише діткам від двох рочків, беруться за операцію. Бо це єдиний шанс на порятунок для дівчинки.



Наші нейрохірурги провели Елсі одне з дуже рідкісних втручань у дітей - передню квандрантну дисконекцію. Простими словами: зону в правій півкулі мозку, з якої йшли патологічні імпульси, від’єднали від обидвох півкуль, максимально зберігши при цьому зону, що відповідає за рухи. Аби ці аномальні імпульси не поширювалися на решту органа.



Втручання минуло успішно. А результати МРТ свідчать: нейрохірурги блискуче виконали свою роботу. Вони повністю від’єднали патологічну зону.



Елсі полегшало після операції. Хоча ще певний час у дівчинки можуть відбуватися поодинокі судоми, вона одужує. Маля стало жвавіше і почало усміхатися. Та найважливіше - тепер Елсі розвиватиметься. Адже раніше кожен напад судом гальмував її розвиток.



Із дівчинкою нині займаються спеціалісти з реабілітації. І вже є успіхи: у 8 місяців Елсі вперше підняла ліву ручку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Львівські нейрохірурги прооперували восьмимісячне малятко з Волині з важкою формою епілепсії. Хвороба викликала в дитини сильні і тривалі напади, які несли пряму загрозу її життю. Рідкісну і складну операцію виконали спеціалісти дитячої Лікарні Святого Миколая.Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у фейсбуці.Маленька, так звати дівчинку, з’явилася на світ у Ковелі. Пологи були передчасними - на 31-му тижні. Перші чотирнадцять днів життя вона провела в реанімації. Згодом мама Елсі помітила, що її новонароджене дитя почало здригатися так, наче чогось лякається. А потому сильно плакати й синіти. Жінка звернулась за медичною допомогою.Після огляду лікарі констатували: це судоми. А згодом МРТ підтвердила в дівчинки фокальну кортикальну дисплазію частини однієї півкулі. Це вроджена аномалія великої частини півкулі головного мозку, яка провокувала в дитини судоми.Відтоді - місяці перебувань у лікарнях Волині та низка консультацій у Києві. Жодні ліки не запобігали нападам. До того ж, дитина зовсім не розвивалася. Судоми в маленької Елсі ставалися десятки разів щодоби і тривали аж упродовж 20 хвилин. Кожен такий напад міг бути фатальним для дитини. Тож батьки дівчинки продовжували пошуки спеціалістів, які б допомогли їхній донечці. Знайшли таких у Львові - в Лікарні Святого Миколая.Після огляду та низки обстежень завідувач відділення нейрохірургіїз командою епілептологів під керівництвом Марії Павлюк приймають рішення - потрібно якнайшвидше прооперувати Елсі. Бо кожна судома дійсно може стати останньою. І хоч хірургічні втручання у випадках епілепсії досі проводили лише діткам від двох рочків, беруться за операцію. Бо це єдиний шанс на порятунок для дівчинки.Наші нейрохірурги провели Елсі одне з дуже рідкісних втручань у дітей - передню квандрантну дисконекцію. Простими словами: зону в правій півкулі мозку, з якої йшли патологічні імпульси, від’єднали від обидвох півкуль, максимально зберігши при цьому зону, що відповідає за рухи. Аби ці аномальні імпульси не поширювалися на решту органа.Втручання минуло успішно. А результати МРТ свідчать: нейрохірурги блискуче виконали свою роботу. Вони повністю від’єднали патологічну зону.Елсі полегшало після операції. Хоча ще певний час у дівчинки можуть відбуватися поодинокі судоми, вона одужує. Маля стало жвавіше і почало усміхатися. Та найважливіше - тепер Елсі розвиватиметься. Адже раніше кожен напад судом гальмував її розвиток.Із дівчинкою нині займаються спеціалісти з реабілітації. І вже є успіхи: у 8 місяців Елсі вперше підняла ліву ручку.

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