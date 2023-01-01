Захищаючи незалежність України, загинув Герой з Волині Віталій Макарчук

Віталій Макарчук із села Деревок Любешівської ТГ.



Про це повідомили у



Начальниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук видала розпорядження, згідно з яким у районі оголошена триденна жалоба – 24, 25, 26 квітня.



"Не забуваймо, якою ціною виборюється незалежність. Світла пам'ять Герою! Глибокі співчуття родині загиблого воїна!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинувіз села Деревок Любешівської ТГ.Про це повідомили у Прилісненській громаді Начальниця Камінь-Каширської районної військової адміністраціївидала розпорядження, згідно з яким у районі оголошена триденна жалоба – 24, 25, 26 квітня."Не забуваймо, якою ціною виборюється незалежність. Світла пам'ять Герою! Глибокі співчуття родині загиблого воїна!" - йдеться в повідомленні.

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