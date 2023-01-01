Захищаючи незалежність України, загинув Герой з Волині Віталій Макарчук

Захищаючи незалежність України, загинув Герой з Волині Віталій Макарчук
На війні загинув Віталій Макарчук із села Деревок Любешівської ТГ.

Про це повідомили у Прилісненській громаді.

Начальниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук видала розпорядження, згідно з яким у районі оголошена триденна жалоба – 24, 25, 26 квітня.

"Не забуваймо, якою ціною виборюється незалежність. Світла пам'ять Герою! Глибокі співчуття родині загиблого воїна!" - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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