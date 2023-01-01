МіГи не допоможуть: у ЗСУ розповіли, скільки F-16 потрібні Україні для переваги в повітрі





Для Юрій Ігнат розповів, що окупанти мають перевагу за кількістю авіації у 5 – 6 разів. Крім того, технічно російські радари не дадуть шансів українським літакам МіГ та Су.



"Якщо в перші дні війни можна було ще розраховувати на прикриття ППО, то зараз ворог має серйозне насичення на лінії зіткнення, дистанційно бачить літаки втричі, а то й далі, має далекобійні ракети. Ми маємо розуміти, що протистояти такій авіації Росії, хоча вона і не є найкращою, зможе F-16", – наголосив він.



За словами Ігната, кількість винищувачів, які потрібні Україні, напряму залежить від бойової спроможності обслуговування та забезпечення роботи, що не так просто зробити під час війни. Тому зараз йдеться про ескадрильї.



"Це підрозділ, який може виконувати окремо поставлене завдання по ударам по різним цілям. Будемо сподіватися, що дадуть достатньо", – додав речник Повітряних сил.



Водночас уже після перемоги Україні знадобиться потужне авіаційне угрупування і можливість оновити авіапарк сучасними зразками.



"Нам треба достатньо літаків. Мова може йти про 4 – 5 бригад за рішенням військового керівництва. Тобто від 150 до 200 літаків включаючи з навчальними", – пояснив Ігнат.

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