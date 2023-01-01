У МОН назвали предмети, які точно залишаться в оптимізованій шкільній програмі
Сьогодні, 04:17
В українській системі освіти будуть збережені всі ключові предмети, як природні, так і гуманітарні, втім вони будуть більш концентрованими.
Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий в ефірі єдиного телемарафону.
За його словами, міністерство не розглядає скорочення ключових дисциплін. Такі предмети як історія України, українська мова, математика, фізика хімія та біологія в освітній програмі залишаться.
«Ми говоримо про оптимізацію програми, про їхню концентрацію корисними знаннями, про ті дисципліни, якими, можливо, можна пожертвувати. Але це питання експертного розгляду. Можна більш концентровано подати основи здоров'я, наприклад. Це питання експертизи, всі ключові дисципліни – і природні, і гуманітарні – мають бути збережені», – вважає Лісовий.
При цьому він зазначив, що навантаження та подання інформації має бути розраховане таким чином, щоб враховувалися можливості дитини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий в ефірі єдиного телемарафону.
За його словами, міністерство не розглядає скорочення ключових дисциплін. Такі предмети як історія України, українська мова, математика, фізика хімія та біологія в освітній програмі залишаться.
«Ми говоримо про оптимізацію програми, про їхню концентрацію корисними знаннями, про ті дисципліни, якими, можливо, можна пожертвувати. Але це питання експертного розгляду. Можна більш концентровано подати основи здоров'я, наприклад. Це питання експертизи, всі ключові дисципліни – і природні, і гуманітарні – мають бути збережені», – вважає Лісовий.
При цьому він зазначив, що навантаження та подання інформації має бути розраховане таким чином, щоб враховувалися можливості дитини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У МОН назвали предмети, які точно залишаться в оптимізованій шкільній програмі
Сьогодні, 04:17
Реабілітація військових у Луцьку: бійців заново вчать ходити після поранень на передовій
Сьогодні, 03:05
МіГи не допоможуть: у ЗСУ розповіли, скільки F-16 потрібні Україні для переваги в повітрі
Сьогодні, 01:01
25 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 24 квітня
24 квітень, 23:10
Медіа