У МОН назвали предмети, які точно залишаться в оптимізованій шкільній програмі

В українській системі освіти будуть збережені всі ключові предмети, як природні, так і гуманітарні, втім вони будуть більш концентрованими.Про це повідомив міністр освіти та наукив ефірі єдиного телемарафону.За його словами, міністерство не розглядає скорочення ключових дисциплін. Такі предмети як історія України, українська мова, математика, фізика хімія та біологія в освітній програмі залишаться.«Ми говоримо про оптимізацію програми, про їхню концентрацію корисними знаннями, про ті дисципліни, якими, можливо, можна пожертвувати. Але це питання експертного розгляду. Можна більш концентровано подати основи здоров'я, наприклад. Це питання експертизи, всі ключові дисципліни – і природні, і гуманітарні – мають бути збережені», – вважає Лісовий.При цьому він зазначив, що навантаження та подання інформації має бути розраховане таким чином, щоб враховувалися можливості дитини.