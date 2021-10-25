У «Дії» з’явилася нова затребувана послуга
Сьогодні, 07:30
У застосунку «Дія» відтепер можна отримати витяг про несудимість. Нова послуга доступна в застосунку для всіх користувачів, які досягли 14 років.
Про це повідомляє пресслужба міністерства цифрової трансформації.
Щоб отримати витяг про несудимість у «Дії», потрібно:
- у застосунку перейти в розділ «Послуги»;
- вибрати «Довідки та витяги» – «Витяг про відсутність судимості»;
- вибрати тип та мету запиту;
- заповнити дані про себе;
- надіслати запит.
«Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. І ви одразу отримаєте його на телефон», – йдеться в повідомленні Мінцифри.
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Про це повідомляє пресслужба міністерства цифрової трансформації.
Щоб отримати витяг про несудимість у «Дії», потрібно:
- у застосунку перейти в розділ «Послуги»;
- вибрати «Довідки та витяги» – «Витяг про відсутність судимості»;
- вибрати тип та мету запиту;
- заповнити дані про себе;
- надіслати запит.
«Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. І ви одразу отримаєте його на телефон», – йдеться в повідомленні Мінцифри.
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