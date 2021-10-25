У «Дії» з’явилася нова затребувана послуга





Про це



Щоб отримати витяг про несудимість у «Дії», потрібно:



- у застосунку перейти в розділ «Послуги»;

- вибрати «Довідки та витяги» – «Витяг про відсутність судимості»;

- вибрати тип та мету запиту;

- заповнити дані про себе;

- надіслати запит.



«Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. І ви одразу отримаєте його на телефон», – йдеться в повідомленні Мінцифри.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У застосунку «Дія» відтепер можна отримати витяг про несудимість. Нова послуга доступна в застосунку для всіх користувачів, які досягли 14 років.Про це повідомляє пресслужба міністерства цифрової трансформації.Щоб отримати витяг про несудимість у «Дії», потрібно:- у застосунку перейти в розділ «Послуги»;- вибрати «Довідки та витяги» – «Витяг про відсутність судимості»;- вибрати тип та мету запиту;- заповнити дані про себе;- надіслати запит.«Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. І ви одразу отримаєте його на телефон», – йдеться в повідомленні Мінцифри.

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