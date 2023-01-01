Україна звільнила понад 2 тисячі полонених, з них 140 - цивільні, – Зеленський

Україна звільнила понад 2 тисячі полонених, з них 140 - цивільні, – Зеленський
З початку повномасштабної війни Україна звільнила понад 2 тисячі людей з російського полону. Серед них 140 - мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з прем'єром Естонії Каєю Каллас.

"За цей час ми звільнили з полону 2238 осіб. Центр (з пошуку та звільнення полонених - ред.) працює щодня, 24 на 7. З цих 2238 - 140 осіб це цивільні. Працюємо над звільненням як військових, так і цивільних", - наголосив Глава держави.

За його словами, росіяни продовжують катувати героїв нашої країни. При цьому Україна не припиняє постійну роботу щодо їх звільнення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна на Великдень провела черговий обмін полоненими. З російського полону вдалося визволити 130 захисників.

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Теги: Росія, Україна, війна
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