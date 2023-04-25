Росіяни використовують смартфони із застосунком, де є координати українських позицій, – Сирський

Росіяни використовують смартфони із застосунком, де є координати українських позицій, – Сирський
Командувач східного угруповання ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що командири російських штурмових груп використовують смартфони зі спеціальним програмним забезпеченням "Alpine Quest GPS".

Про це пише Українська правда з посиланням на Сирського.

"Командири штурмових груп використовують смартфони зі спеціальним програмним забезпеченням "Alpine Quest GPS", в якій нанесені координати позицій наших вогневих засобів, об'єкти атаки, маршрути висування до них, а також завдання сусідніх підрозділів", - йдеться в повідомленні.

За його словами, у кожній російській бригаді на основі мотострілецьких рот, посилених танками, вогнеметними, мінометними та протитанковими підрозділами, сформовано окремі штурмові загони "Шторм", призначені для відновлення втрачених позицій.

Так, ворог активно застосовує танкові та артилерійські підрозділи, завдає потужного вогневого ураження нашим військам, руйнує позиції, після чого переходять в атаку штурмові підрозділи.

Під час штурмових дій окупанти обов'язково застосовують БпЛА, завдяки чому противник коригує вогонь артилерії, а командир групи має можливість ефективно керувати підлеглим особовим складом.

У міських умовах, зазначив Сирський, противник застосовує тривалі артобстріли.

"Безпосередньо об'єкт атаки штурмує група чисельністю до 10 осіб зі стрілецькою зброєю. Бойова техніка застосовується дуже рідко. Зазвичай проводить наступ у 3-4 "хвилі". Втрати штурмової групи оперативно поповнюються евакуаційною групою з розподільчих пунктів", - сказав Сирський.

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Теги: росія, Україна, війна, смартфони
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