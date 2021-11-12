У Польщі контролери принижували українку: їх покарали





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Інцидент стався 12 вересня 2022 року. Того дня громадянка України з двома дочками, які вже деякий час проживали в Польщі, приїхали до Торуня й планували відвідати місцевий зоопарк. Усі разом сіли в автобус, але не змогли купити всередині квитків, бо оплату карткою не можна було зробити, а готівки при собі не було. Через це жінка почала купувати квитки у мобільному додатку, однак не встигла це зробити вчасно. На наступній зупинці в автобус увійшли два контролери. Виявивши, що в українки та її доньок досі квитки не куплені, вони стали агресивними та почали кричати й принижували їх. При цьому вживали такі слова, як ку*ва, ганчірка, наволоч.



Контролери також обзивали жінок нецензурними словами й кричали, що вони повинні повертатися до себе в Україну. Все відбувалося на очах в інших пасажирів автобуса. Більше того, приниження з боку контролерів продовжилися навіть після того, як родина вийшла на зупинці. Одна з дочок українки записала відео всього, що відбувається, на мобільний телефон. На відеозаписі не лише видно, а й добре чути кривдників. Родина подала до суду за публічну образу та надала відеозапис як доказ. Суд взяв його до уваги та долучив до доказів разом з показами свідків. Відтак, у ході процесу було доведено, що двоє контролерів дійсно ображали та принижували українок за національною ознакою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Торуні суд призначив покарання для двох контролерів громадського транспорту за публічне приниження громадянки України та її дочок через національну неприязнь.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на pomorska.pl, двох контролерів громадського транспорту засудили до громадських робіт: одного на 6 місяців, а іншого - на 8 місяців. Крім того, один з чоловіків заплатить по 500 зл кожній із скривджених українок, а другий - по 1000 зл. Після того, як рішення набуде законної сили, чоловіки повинні також протягом місяця письмово написати вибачення українською мовою.Інцидент стався 12 вересня 2022 року. Того дня громадянка України з двома дочками, які вже деякий час проживали в Польщі, приїхали до Торуня й планували відвідати місцевий зоопарк. Усі разом сіли в автобус, але не змогли купити всередині квитків, бо оплату карткою не можна було зробити, а готівки при собі не було. Через це жінка почала купувати квитки у мобільному додатку, однак не встигла це зробити вчасно. На наступній зупинці в автобус увійшли два контролери. Виявивши, що в українки та її доньок досі квитки не куплені, вони стали агресивними та почали кричати й принижували їх. При цьому вживали такі слова, як ку*ва, ганчірка, наволоч.Контролери також обзивали жінок нецензурними словами й кричали, що вони повинні повертатися до себе в Україну. Все відбувалося на очах в інших пасажирів автобуса. Більше того, приниження з боку контролерів продовжилися навіть після того, як родина вийшла на зупинці. Одна з дочок українки записала відео всього, що відбувається, на мобільний телефон. На відеозаписі не лише видно, а й добре чути кривдників. Родина подала до суду за публічну образу та надала відеозапис як доказ. Суд взяв його до уваги та долучив до доказів разом з показами свідків. Відтак, у ході процесу було доведено, що двоє контролерів дійсно ображали та принижували українок за національною ознакою.

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