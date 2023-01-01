Розповіли, коли підвищуватимуть тарифи на електроенергію





Про це Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі.



«Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць», – сказав він на засідання Кабміну.



Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук пояснив, що фіксована ціна зберігатиметься до 31 травня 2023 року – з метою соціального захисту населення від підвищення цін на електроенергію в умовах воєнного стану в Україні.



Якби не це рішення Кабміну, дія фіксованої ціни завершилася б з початком травня, оскільки попереднє рішення уряду продовжувало її до 30 квітня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів України продовжив дію фіксованої ціни на електроенергію для населення ще на місяць – до кінця травня 2023 року.Про це повідомив премʼєр-міністру своєму Телеграм-каналі.«Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць», – сказав він на засідання Кабміну.Представник уряду у Верховній Радіпояснив, що фіксована ціна зберігатиметься до 31 травня 2023 року – з метою соціального захисту населення від підвищення цін на електроенергію в умовах воєнного стану в Україні.Якби не це рішення Кабміну, дія фіксованої ціни завершилася б з початком травня, оскільки попереднє рішення уряду продовжувало її до 30 квітня.

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