Розповіли, коли підвищуватимуть тарифи на електроенергію
Сьогодні, 20:23
Кабінет Міністрів України продовжив дію фіксованої ціни на електроенергію для населення ще на місяць – до кінця травня 2023 року.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі.
«Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць», – сказав він на засідання Кабміну.
Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук пояснив, що фіксована ціна зберігатиметься до 31 травня 2023 року – з метою соціального захисту населення від підвищення цін на електроенергію в умовах воєнного стану в Україні.
Якби не це рішення Кабміну, дія фіксованої ціни завершилася б з початком травня, оскільки попереднє рішення уряду продовжувало її до 30 квітня.
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Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі.
«Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць», – сказав він на засідання Кабміну.
Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук пояснив, що фіксована ціна зберігатиметься до 31 травня 2023 року – з метою соціального захисту населення від підвищення цін на електроенергію в умовах воєнного стану в Україні.
Якби не це рішення Кабміну, дія фіксованої ціни завершилася б з початком травня, оскільки попереднє рішення уряду продовжувало її до 30 квітня.
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