На Волині знайшли перстень, який носили шляхтичі ХІІІ століття. ФОТО

На Волині знайшли перстень, який носили шляхтичі ХІІІ століття. ФОТО
21-го квітня на місці археологічних розкопок на території ліцею імені Цинкаловського у Володимирі знайшли перстень-печатку, який носили впливові шляхтичі орієнтовно в 13-му столітті.

Про це повідомив науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк на своїй сторінці в фейсбуці, - пише БУГ.

На персні зображений стилізований герб, який використовувався як печатка в документах.

Знахідку відправили на детальне опрацювання, після чого її повернуть на експозицію у Володимир.


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Теги: Волинь, Володимир, археологія, розкопки
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