На Волині знайшли перстень, який носили шляхтичі ХІІІ століття. ФОТО





Про це повідомив науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк на своїй сторінці в фейсбуці, - пише



На персні зображений стилізований герб, який використовувався як печатка в документах.



Знахідку відправили на детальне опрацювання, після чого її повернуть на експозицію у Володимир.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21-го квітня на місці археологічних розкопок на території ліцею імені Цинкаловського у Володимирі знайшли перстень-печатку, який носили впливові шляхтичі орієнтовно в 13-му столітті.Про це повідомив науковий співробітник Охоронної археологічної служби Українина своїй сторінці в фейсбуці, - пише БУГ. На персні зображений стилізований герб, який використовувався як печатка в документах.Знахідку відправили на детальне опрацювання, після чого її повернуть на експозицію у Володимир.

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