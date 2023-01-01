На Волині знайшли перстень, який носили шляхтичі ХІІІ століття. ФОТО
Сьогодні, 21:35
21-го квітня на місці археологічних розкопок на території ліцею імені Цинкаловського у Володимирі знайшли перстень-печатку, який носили впливові шляхтичі орієнтовно в 13-му столітті.
Про це повідомив науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк на своїй сторінці в фейсбуці, - пише БУГ.
На персні зображений стилізований герб, який використовувався як печатка в документах.
Знахідку відправили на детальне опрацювання, після чого її повернуть на експозицію у Володимир.
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Про це повідомив науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк на своїй сторінці в фейсбуці, - пише БУГ.
На персні зображений стилізований герб, який використовувався як печатка в документах.
Знахідку відправили на детальне опрацювання, після чого її повернуть на експозицію у Володимир.
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