З Волині на передову вирушили позашляховик та карета «швидкої» з допомогою

З Волині на передову вирушили позашляховик та карета «швидкої» з допомогою
Для потреб для трьох батальйонів 100-ї бригади тероборони та механізованого батальйону 118 ОМБр, що на 90% сформований з волинян, силами керівництва, депутатського корпусу обласної ради, комунальних підприємств та у співпраці із волонтерами упродовж кількох тижнів зібрано найнеобхідніше.

Так, на передову прямує придбаний за кордоном подружжям волонтерів Анатолієм і Тетяною Балановичами повнопривідний позашляховик, а також карета швидкої від волинської «екстренки», - повідомляють у Волинській обласній раді.

Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль розповів, що санітарне авто має невеликий пробіг, високу прохідність і сучасне обладнання: апарат штучної вентиляції легень, систему подачі кисню, дефібрилятор, електровідсмоктувач, вакуумний матрац, безкаркасні військові ноші.
З Волині на передову вирушили позашляховик та карета «швидкої» з допомогою
З Волині на передову вирушили позашляховик та карета «швидкої» з допомогою
З Волині на передову вирушили позашляховик та карета «швидкої» з допомогою

Напередодні від’їзду волонтерської місії керівництво та депутати обласної ради особисто долучились до завантаження швидкої та кросовера ще й іншими необхідними для воїнів обладунками.

Так, гуманітарний вантаж доповнили генератори різної потужності, сучасні тепловізори, дрони та супутникові модеми Starlink, які передано у тому числі й за сприяння благодійного фонду «ТУРБОТА ПРО».
З Волині на передову вирушили позашляховик та карета «швидкої» з допомогою

Керівниця громадської організації об'єднання українок «Яворина Волинь» Руслана Вознюк також подбала про сухофрукти, продукти тривалого зберігання та засоби особистої гігієни для бійців.
З Волині на передову вирушили позашляховик та карета «швидкої» з допомогою

«У взаємодії із волонтерами обласній раді для наших земляків вдалось додатково зібрати необхідні їм медикаменти, фільтри для води, ліхтарики, зарядні пристрої, біноклі, мережеві розгалужувачі, оргтехніку та пальне для далекої поїздки. Усе це невдовзі прибуде за призначенням для наших захисників від волинської громади», - зауважив голова Волиньради Григорій Недопад.

Доправити вщент заповнені автомобілі у найгарячіші ділянки фронту, де нині тримають оборону волинські бійці, виявили бажання перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук, депутати обласної ради Ігор Лех та Юрій Харченко, а також народний депутат Вячеслав Рубльов.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 25 квітня
Сьогодні, 23:18
При видачі віз з росіян пропонують брати «збір на Україну»
Сьогодні, 22:59
З Волині на передову вирушили позашляховик та карета «швидкої» з допомогою
Сьогодні, 22:13
На Волині знайшли перстень, який носили шляхтичі ХІІІ століття. ФОТО
Сьогодні, 21:35
Розповіли, коли підвищуватимуть тарифи на електроенергію
Сьогодні, 20:23
Схожі новини
Релігійна громада з Волині виготовила понад 150 тисяч літрів тушкованок для фронту Релігійна громада з Волині виготовила понад 150 тисяч літрів тушкованок для фронту
23 квітень, 16:50
ВНУ придбав для військових комплекси «Starlink» ВНУ придбав для військових комплекси «Starlink»
19 березень, 14:10
Волинянин, який отримав важкі поранення, обороняючи Бахмут, потребує допомоги Волинянин, який отримав важкі поранення, обороняючи Бахмут, потребує допомоги
05 березень, 15:00
Щотижня їздять на передову: у громаді на Волині передають допомогу військовим Щотижня їздять на передову: у громаді на Волині передають допомогу військовим
25 січень, 09:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добрі новини від ВолиньPost за 25 квітня
Сьогодні, 23:18
 0
При видачі віз з росіян пропонують брати «збір на Україну»
Сьогодні, 22:59
 0
З Волині на передову вирушили позашляховик та карета «швидкої» з допомогою
Сьогодні, 22:13
 0
На Волині знайшли перстень, який носили шляхтичі ХІІІ століття. ФОТО
Сьогодні, 21:35
 0
Розповіли, коли підвищуватимуть тарифи на електроенергію
Сьогодні, 20:23
 0
Медіа
відео
1/8