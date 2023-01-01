З Волині на передову вирушили позашляховик та карета «швидкої» з допомогою

Для потреб для трьох батальйонів 100-ї бригади тероборони та механізованого батальйону 118 ОМБр, що на 90% сформований з волинян, силами керівництва, депутатського корпусу обласної ради, комунальних підприємств та у співпраці із волонтерами упродовж кількох тижнів зібрано найнеобхідніше.Так, на передову прямує придбаний за кордоном подружжям волонтерів Анатолієм і Тетяною Балановичами повнопривідний позашляховик, а також карета швидкої від волинської «екстренки», - повідомляють у Волинській обласній раді.Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль розповів, що санітарне авто має невеликий пробіг, високу прохідність і сучасне обладнання: апарат штучної вентиляції легень, систему подачі кисню, дефібрилятор, електровідсмоктувач, вакуумний матрац, безкаркасні військові ноші.Напередодні від’їзду волонтерської місії керівництво та депутати обласної ради особисто долучились до завантаження швидкої та кросовера ще й іншими необхідними для воїнів обладунками.Так, гуманітарний вантаж доповнили генератори різної потужності, сучасні тепловізори, дрони та супутникові модеми Starlink, які передано у тому числі й за сприяння благодійного фонду «ТУРБОТА ПРО».Керівниця громадської організації об'єднання українок «Яворина Волинь» Руслана Вознюк також подбала про сухофрукти, продукти тривалого зберігання та засоби особистої гігієни для бійців.«У взаємодії із волонтерами обласній раді для наших земляків вдалось додатково зібрати необхідні їм медикаменти, фільтри для води, ліхтарики, зарядні пристрої, біноклі, мережеві розгалужувачі, оргтехніку та пальне для далекої поїздки. Усе це невдовзі прибуде за призначенням для наших захисників від волинської громади», - зауважив голова Волиньради Григорій Недопад.Доправити вщент заповнені автомобілі у найгарячіші ділянки фронту, де нині тримають оборону волинські бійці, виявили бажання перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук, депутати обласної ради Ігор Лех та Юрій Харченко, а також народний депутат Вячеслав Рубльов.