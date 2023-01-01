Добрі новини від ВолиньPost за 25 квітня

Щодня відшукуємо позитивні новини, бо знаємо, як їх мало у такий складний для всіх українців та українок час. Утім щоразу вас запевняємо: добро таки є і воно обов'язково переможе!Сьогодні, 25 квітня, ми писали про таке:Росія у війні проти України вже втратила 187 770 окупантів.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.23 орієнтовно склали:- особового складу – близько 187 770 (+690) осіб,- танків – 3 688 (+5) од,- бойових броньованих машин – 7 151 (+12) од,- артилерійських систем – 2 863 (+14) од,- РСЗВ – 539 (+0) од,- засобів ППО – 291 (+2) од,- літаків – 308 (+0) од,- гелікоптерів – 294 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 437 (+24) од,- крилатих ракет – 911 (+0) од,- кораблів/катерів – 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 784 (+31) од,- спеціальної техніки – 345 (+6) од.У рубриці «Театральний анонс» традиційно розповідаємо про вистави, які покажуть у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вже цього тижня.Луцький міський головапередав військовослужбовцям роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого матеріальні цінності, які дуже добре допомагають у проведенні розвідки.Зокрема, на передову сьогодні відправили три генератори, чотири супутникових модеми Starlink, квадрокоптер DJI Mavic 3 fly more combo та спеціалізована техніка до нього — 4 пульти керування та окуляри. Також бійцям передано 50 карт пам’яті та маскувальну сітку, яку сплели працівники Центру надання адміністративних послуг.21-го квітня на місці археологічних розкопок на території ліцею імені Цинкаловського у Володимирі знайшли перстень-печатку, який носили впливові шляхтичі орієнтовно в 13-му столітті.Для потреб для трьох батальйонів 100-ї бригади тероборони та механізованого батальйону 118 ОМБр, що на 90% сформований з волинян, силами керівництва, депутатського корпусу обласної ради, комунальних підприємств та у співпраці із волонтерами упродовж кількох тижнів зібрано найнеобхідніше.Група Єрмака-Макфола, яка розробляє рекомендації щодо санкцій проти Росії та Білорусі, запропонувала країнам Європи під час видачі віз росіянам брати "збір на відновлення України".