Добрі новини від ВолиньPost за 25 квітня
Сьогодні, 23:18
Щодня відшукуємо позитивні новини, бо знаємо, як їх мало у такий складний для всіх українців та українок час. Утім щоразу вас запевняємо: добро таки є і воно обов'язково переможе!
Сьогодні, 25 квітня, ми писали про таке:
Українські захисники за добу знищили 690 окупантів
Росія у війні проти України вже втратила 187 770 окупантів.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 187 770 (+690) осіб,
- танків – 3 688 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 7 151 (+12) од,
- артилерійських систем – 2 863 (+14) од,
- РСЗВ – 539 (+0) од,
- засобів ППО – 291 (+2) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 437 (+24) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 784 (+31) од,
- спеціальної техніки – 345 (+6) од.
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 27–30 квітня
У рубриці «Театральний анонс» традиційно розповідаємо про вистави, які покажуть у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вже цього тижня.
Аби ознайомитись, натисніть на заголовок
Допомагатиме бійцям у проведенні розвідки: Луцька мерія придбала обладнання для волинської бригади
Луцький міський голова Ігор Поліщук передав військовослужбовцям роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого матеріальні цінності, які дуже добре допомагають у проведенні розвідки.
Зокрема, на передову сьогодні відправили три генератори, чотири супутникових модеми Starlink, квадрокоптер DJI Mavic 3 fly more combo та спеціалізована техніка до нього — 4 пульти керування та окуляри. Також бійцям передано 50 карт пам’яті та маскувальну сітку, яку сплели працівники Центру надання адміністративних послуг.
На Волині знайшли перстень, який носили шляхтичі ХІІІ століття. ФОТО
21-го квітня на місці археологічних розкопок на території ліцею імені Цинкаловського у Володимирі знайшли перстень-печатку, який носили впливові шляхтичі орієнтовно в 13-му столітті.
З Волині на передову вирушили позашляховик та карета «швидкої» з допомогою
Для потреб для трьох батальйонів 100-ї бригади тероборони та механізованого батальйону 118 ОМБр, що на 90% сформований з волинян, силами керівництва, депутатського корпусу обласної ради, комунальних підприємств та у співпраці із волонтерами упродовж кількох тижнів зібрано найнеобхідніше.
При видачі віз з росіян пропонують брати «збір на Україну»
Група Єрмака-Макфола, яка розробляє рекомендації щодо санкцій проти Росії та Білорусі, запропонувала країнам Європи під час видачі віз росіянам брати "збір на відновлення України".
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Сьогодні, 25 квітня, ми писали про таке:
Українські захисники за добу знищили 690 окупантів
Росія у війні проти України вже втратила 187 770 окупантів.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 187 770 (+690) осіб,
- танків – 3 688 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 7 151 (+12) од,
- артилерійських систем – 2 863 (+14) од,
- РСЗВ – 539 (+0) од,
- засобів ППО – 291 (+2) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 437 (+24) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 784 (+31) од,
- спеціальної техніки – 345 (+6) од.
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 27–30 квітня
У рубриці «Театральний анонс» традиційно розповідаємо про вистави, які покажуть у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка вже цього тижня.
Аби ознайомитись, натисніть на заголовок
Допомагатиме бійцям у проведенні розвідки: Луцька мерія придбала обладнання для волинської бригади
Луцький міський голова Ігор Поліщук передав військовослужбовцям роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого матеріальні цінності, які дуже добре допомагають у проведенні розвідки.
Зокрема, на передову сьогодні відправили три генератори, чотири супутникових модеми Starlink, квадрокоптер DJI Mavic 3 fly more combo та спеціалізована техніка до нього — 4 пульти керування та окуляри. Також бійцям передано 50 карт пам’яті та маскувальну сітку, яку сплели працівники Центру надання адміністративних послуг.
На Волині знайшли перстень, який носили шляхтичі ХІІІ століття. ФОТО
21-го квітня на місці археологічних розкопок на території ліцею імені Цинкаловського у Володимирі знайшли перстень-печатку, який носили впливові шляхтичі орієнтовно в 13-му столітті.
З Волині на передову вирушили позашляховик та карета «швидкої» з допомогою
Для потреб для трьох батальйонів 100-ї бригади тероборони та механізованого батальйону 118 ОМБр, що на 90% сформований з волинян, силами керівництва, депутатського корпусу обласної ради, комунальних підприємств та у співпраці із волонтерами упродовж кількох тижнів зібрано найнеобхідніше.
При видачі віз з росіян пропонують брати «збір на Україну»
Група Єрмака-Макфола, яка розробляє рекомендації щодо санкцій проти Росії та Білорусі, запропонувала країнам Європи під час видачі віз росіянам брати "збір на відновлення України".
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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