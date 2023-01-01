Очільниця МЗС Німеччини не прийшла на засідання Радбезу ООН, щоб не слухати Лаврова

Очільниця МЗС Німеччини не прийшла на засідання Радбезу ООН, щоб не слухати Лаврова
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок була відсутня на вчорашньому засіданні Ради безпеки ООН, оскільки "не хотіла слухати брехню" глави МЗС РФ Сергія Лаврова, коли Росія головує у Раді безпеки.

Про це повідомляє німецьке видання Bild, посилаючись на джерела в дипломатичних колах Німеччини, - пише Ліга.Новини.

У матеріалі сказано, що Бербок відкинула запрошення і натомість зайнялася порятунком німецьких громадян із Судану.

У німецьких дипломатичних колах прокоментували журналістам, що Лавров хоче влаштувати в Раді безпеки "бізнес як завжди" (business as usual), а Росія тим часом з усією жорстокістю продовжує свою незаконну агресивну війну проти України.

Німецькі дипломати сказали журналістам, що вони "недоступні для таких цинічних та прозорих пропагандистських ігор".

"Говорячи простою мовою, Бербок навмисно відмовила Лаврову, не бажаючи слухати його брехню", – сказано у матеріалі.

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Теги: МЗС, Німеччина, росія, ООН, війна
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