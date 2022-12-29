У селі на Волині вперше за 40 років ремонтують міст. ФОТО
Сьогодні, 02:17
На автомобільній дорозі Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ у селі Лобачівка дорожники відновлюють залізобетонний міст.
Про це повідомляють на сторінці Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.
До ремонту приступили наприкінці минулого року. Тоді розпочали, а цьогоріч завершили роботи з підсилення опор.
Нині мостовики працюють над відновленням прогонової будови правої частини цієї штучної споруди.
Попереду роботи з влаштування гідроізоляції, відновлення підходів до споруди, асфальтування проїзної частини, влаштування бетонного тротуару, бар’єрного та перильного огороджень.
Такі роботи будуть проведені і на лівій частині мосту.
Виконавець – підрядне підприємство ТзОВ «РБП Транс-Мост».
Цей 6-метровий міст у с.Лобачівка, що побудований у 1980 році і відтоді в силу обмеженого фінансування не ремонтувався, потребував проведення невідкладних відновлювальних заходів. Тож аби запобігти аварійним ситуаціям, покращуємо його експлуатаційні якості.
Рух транспорту через міст в обох напрямках здійснюється однією (на даний час лівою) смугою руху, тому водіям варто бути обачними та уважно стежити за дорожніми знаками на ділянці проведення ремонтних робіт.
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Про це повідомляють на сторінці Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.
До ремонту приступили наприкінці минулого року. Тоді розпочали, а цьогоріч завершили роботи з підсилення опор.
Нині мостовики працюють над відновленням прогонової будови правої частини цієї штучної споруди.
Попереду роботи з влаштування гідроізоляції, відновлення підходів до споруди, асфальтування проїзної частини, влаштування бетонного тротуару, бар’єрного та перильного огороджень.
Такі роботи будуть проведені і на лівій частині мосту.
Виконавець – підрядне підприємство ТзОВ «РБП Транс-Мост».
Цей 6-метровий міст у с.Лобачівка, що побудований у 1980 році і відтоді в силу обмеженого фінансування не ремонтувався, потребував проведення невідкладних відновлювальних заходів. Тож аби запобігти аварійним ситуаціям, покращуємо його експлуатаційні якості.
Рух транспорту через міст в обох напрямках здійснюється однією (на даний час лівою) смугою руху, тому водіям варто бути обачними та уважно стежити за дорожніми знаками на ділянці проведення ремонтних робіт.
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