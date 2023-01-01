Волинські воїни отримають реанімобіль від німецьких благодійників. ВІДЕО

Волинські воїни отримають реанімобіль від німецьких благодійників. ВІДЕО
Представники благодійної релігійної організації з німецького Кельна доставили на Волинь куплений за благодійні гроші реанімобіль.

Далі машина поїде до військових 14-ої бригади, – повідомляє Суспільне.

Жінка давно співпрацює з військовими та благодійниками. Каже: намагається реагувати на запити одних і координувати роботу інших.

Цього разу реанімобіль повезуть одному з підрозділів волинської 14-ї окремої механізованої бригади, який дислокується в Куп’янському районі. Машина доправлятиме поранених зі стабілізаційного пункту до лікарень, де їм надалі надаватимуть кваліфіковану допомогу.

"Головне – доставляти поранених швидко в ті шпиталі, які потрібно. Зі стабілізаційних пунктів вже дивляться, куди потрібно – чи в Дніпро, чи в Харків, з якими пораненнями йдуть хлопці", – говорить Олена Смірнова.

Дмитро, військовий 14-ї бригади. Він приїхав за реанімобілем зі сходу. Каже: у зоні бойових дій їздить на трофейному Камазі, з механічною коробкою передач, до нової машини треба звикнути.

26 квітня, – говорить Дмитро, – реанімобіль буде вже у військових на Харківщині. Додає: там він дуже потрібний, адже тривають бої, є поранені.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські воїни отримають реанімобіль від німецьких благодійників. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Вімблдон перерахує на допомогу Україні понад пів мільйона фунтів
Сьогодні, 03:41
У селі на Волині вперше за 40 років ремонтують міст. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Очільниця МЗС Німеччини не прийшла на засідання Радбезу ООН, щоб не слухати Лаврова
Сьогодні, 01:15
26 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
З Волині на передову вирушили позашляховик та карета «швидкої» з допомогою З Волині на передову вирушили позашляховик та карета «швидкої» з допомогою
25 квітень, 22:13
Релігійна громада з Волині виготовила понад 150 тисяч літрів тушкованок для фронту Релігійна громада з Волині виготовила понад 150 тисяч літрів тушкованок для фронту
23 квітень, 16:50
ВНУ придбав для військових комплекси «Starlink» ВНУ придбав для військових комплекси «Starlink»
19 березень, 14:10
Волинянин, який отримав важкі поранення, обороняючи Бахмут, потребує допомоги Волинянин, який отримав важкі поранення, обороняючи Бахмут, потребує допомоги
05 березень, 15:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські воїни отримають реанімобіль від німецьких благодійників. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
 0
Вімблдон перерахує на допомогу Україні понад пів мільйона фунтів
Сьогодні, 03:41
 0
У селі на Волині вперше за 40 років ремонтують міст. ФОТО
Сьогодні, 02:17
 0
Очільниця МЗС Німеччини не прийшла на засідання Радбезу ООН, щоб не слухати Лаврова
Сьогодні, 01:15
 0
26 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8