Волинські воїни отримають реанімобіль від німецьких благодійників. ВІДЕО





Далі машина поїде до військових 14-ої бригади, – повідомляє



Жінка давно співпрацює з військовими та благодійниками. Каже: намагається реагувати на запити одних і координувати роботу інших.



Цього разу реанімобіль повезуть одному з підрозділів волинської 14-ї окремої механізованої бригади, який дислокується в Куп’янському районі. Машина доправлятиме поранених зі стабілізаційного пункту до лікарень, де їм надалі надаватимуть кваліфіковану допомогу.



"Головне – доставляти поранених швидко в ті шпиталі, які потрібно. Зі стабілізаційних пунктів вже дивляться, куди потрібно – чи в Дніпро, чи в Харків, з якими пораненнями йдуть хлопці", – говорить Олена Смірнова.



Дмитро, військовий 14-ї бригади. Він приїхав за реанімобілем зі сходу. Каже: у зоні бойових дій їздить на трофейному Камазі, з механічною коробкою передач, до нової машини треба звикнути.



26 квітня, – говорить Дмитро, – реанімобіль буде вже у військових на Харківщині. Додає: там він дуже потрібний, адже тривають бої, є поранені.





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