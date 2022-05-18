Визначили 6 міст України, які відновлюватимуть насамперед

Кабінет міністрів України визначив шість населених пунктів, де в межах експериментального проєкту відбудова проходитиме комплексно й за новими принципами.Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.Йдеться про міста Бородянка та Мощун у Київській області, Тростянець у Сумській області, Посад-Покровське в Херсонській області, Циркуни в Харківській області та Ягідне в Чернігівській області."Усі ці населені пункти зазнали страшних руйнувань. Тепер саме з них починаємо відбудову за принципом "краще, ніж було", - йдеться у дописі Дениса Шмагаля.