Визначили 6 міст України, які відновлюватимуть насамперед
Сьогодні, 07:14
Кабінет міністрів України визначив шість населених пунктів, де в межах експериментального проєкту відбудова проходитиме комплексно й за новими принципами.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Йдеться про міста Бородянка та Мощун у Київській області, Тростянець у Сумській області, Посад-Покровське в Херсонській області, Циркуни в Харківській області та Ягідне в Чернігівській області.
"Усі ці населені пункти зазнали страшних руйнувань. Тепер саме з них починаємо відбудову за принципом "краще, ніж було", - йдеться у дописі Дениса Шмагаля.
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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Йдеться про міста Бородянка та Мощун у Київській області, Тростянець у Сумській області, Посад-Покровське в Херсонській області, Циркуни в Харківській області та Ягідне в Чернігівській області.
"Усі ці населені пункти зазнали страшних руйнувань. Тепер саме з них починаємо відбудову за принципом "краще, ніж було", - йдеться у дописі Дениса Шмагаля.
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