Вімблдон перерахує на допомогу Україні понад пів мільйона фунтів





На допомогу Україні передадуть 1 фунт стерлінгів із кожного проданого квитка. Очікується, що загальна сума становитиме понад 500 тис. фунтів стерлінгів ($625 тис. або 22,9 млн грн). Про це повідомили на пресконференції, - повідомляє



Також організатори профінансують один день відвідування турніру для тисячі українських біженців.



Кожний український учасник Вімблдону безкоштовно отримає два номери у готелі.



Також – приміщення для тренувань упродовж літнього сезону на травʼяних кортах.



На турнірі діятиме повна заборона на російські і білоруські прапори. Окрім того, російське телебачення не зможе транслювати мейджор, а медіа не отримають акредитацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Організатори Вімблдонського тенісного турніру заявили, що запропонують додаткову підтримку українським гравцям і вболівальникам.На допомогу Україні передадуть 1 фунт стерлінгів із кожного проданого квитка. Очікується, що загальна сума становитиме понад 500 тис. фунтів стерлінгів ($625 тис. або 22,9 млн грн). Про це повідомили на пресконференції, - повідомляє "Газета ua". Також організатори профінансують один день відвідування турніру для тисячі українських біженців.Кожний український учасник Вімблдону безкоштовно отримає два номери у готелі.Також – приміщення для тренувань упродовж літнього сезону на травʼяних кортах.На турнірі діятиме повна заборона на російські і білоруські прапори. Окрім того, російське телебачення не зможе транслювати мейджор, а медіа не отримають акредитацію.

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