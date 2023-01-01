Вімблдон перерахує на допомогу Україні понад пів мільйона фунтів
Сьогодні, 03:41
Організатори Вімблдонського тенісного турніру заявили, що запропонують додаткову підтримку українським гравцям і вболівальникам.
На допомогу Україні передадуть 1 фунт стерлінгів із кожного проданого квитка. Очікується, що загальна сума становитиме понад 500 тис. фунтів стерлінгів ($625 тис. або 22,9 млн грн). Про це повідомили на пресконференції, - повідомляє "Газета ua".
Також організатори профінансують один день відвідування турніру для тисячі українських біженців.
Кожний український учасник Вімблдону безкоштовно отримає два номери у готелі.
Також – приміщення для тренувань упродовж літнього сезону на травʼяних кортах.
На турнірі діятиме повна заборона на російські і білоруські прапори. Окрім того, російське телебачення не зможе транслювати мейджор, а медіа не отримають акредитацію.
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На допомогу Україні передадуть 1 фунт стерлінгів із кожного проданого квитка. Очікується, що загальна сума становитиме понад 500 тис. фунтів стерлінгів ($625 тис. або 22,9 млн грн). Про це повідомили на пресконференції, - повідомляє "Газета ua".
Також організатори профінансують один день відвідування турніру для тисячі українських біженців.
Кожний український учасник Вімблдону безкоштовно отримає два номери у готелі.
Також – приміщення для тренувань упродовж літнього сезону на травʼяних кортах.
На турнірі діятиме повна заборона на російські і білоруські прапори. Окрім того, російське телебачення не зможе транслювати мейджор, а медіа не отримають акредитацію.
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