При видачі віз з росіян пропонують брати «збір на Україну»
Сьогодні, 22:59
Група Єрмака-Макфола, яка розробляє рекомендації щодо санкцій проти Росії та Білорусі, запропонувала країнам Європи під час видачі віз росіянам брати "збір на відновлення України".
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на The Bell.
У документі йдеться, що низка країн ЄС вже не видають туристичні візи росіянам, і іншим державам слід теж розглянути цю можливість. Зокрема, пропонується припинити видавати росіянам будь-які європейські візи або, як варіант, брати з них при видачі віз "збір на відновлення України".
"У росіян буде вибір: заплатити зверху і побачити Рим або заощадити і відпочивати в Мінську", – йдеться у документі.
Крім того, серед інших рекомендацій – зниження нафтової стелі з 60 до 45 доларів за барель, розширення санкційного списку фізичних осіб, а також блокуючі санкції для десяти найбільших банків РФ.
Також, як повідомляє видання, група Єрмака-Макфола пропонує розробити механізм зняття санкцій з чиновників і бізнесменів Росії за "належну поведінку".
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Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на The Bell.
У документі йдеться, що низка країн ЄС вже не видають туристичні візи росіянам, і іншим державам слід теж розглянути цю можливість. Зокрема, пропонується припинити видавати росіянам будь-які європейські візи або, як варіант, брати з них при видачі віз "збір на відновлення України".
"У росіян буде вибір: заплатити зверху і побачити Рим або заощадити і відпочивати в Мінську", – йдеться у документі.
Крім того, серед інших рекомендацій – зниження нафтової стелі з 60 до 45 доларів за барель, розширення санкційного списку фізичних осіб, а також блокуючі санкції для десяти найбільших банків РФ.
Також, як повідомляє видання, група Єрмака-Макфола пропонує розробити механізм зняття санкцій з чиновників і бізнесменів Росії за "належну поведінку".
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