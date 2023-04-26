Погода на завтра, 26 квітня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У середу, 26 квітня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують помірний дощ, вдень – невеликий.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер – північно-західний, 5-10 м/с. Температура становитиме вночі 0-5° тепла, вдень – 8-13° тепла.
За даними Sinoptik, в обласному центрі Волині сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Сильний дощ йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим.
Температура повітря у Луцьку коливатиметься від 5° до +11°.
Народний прогноз погоди: 26 квітня відзначається день пам'яті святої мучениці Фомаїди Єгипетської. У народі Фомаїда вважається приборкувачкою пристрастей. Наші пращури спостерігали за виділенням березового соку: якщо у берези було багато соку, вважалось, що літо буде дощовим. У цей час з'являються перші весняні квіти (при теплій весні з'являються раніше), зеленіє малина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер – північно-західний, 5-10 м/с. Температура становитиме вночі 0-5° тепла, вдень – 8-13° тепла.
За даними Sinoptik, в обласному центрі Волині сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Сильний дощ йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим.
Температура повітря у Луцьку коливатиметься від 5° до +11°.
Народний прогноз погоди: 26 квітня відзначається день пам'яті святої мучениці Фомаїди Єгипетської. У народі Фомаїда вважається приборкувачкою пристрастей. Наші пращури спостерігали за виділенням березового соку: якщо у берези було багато соку, вважалось, що літо буде дощовим. У цей час з'являються перші весняні квіти (при теплій весні з'являються раніше), зеленіє малина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Розповіли, коли підвищуватимуть тарифи на електроенергію
Сьогодні, 20:23
Погода на завтра, 26 квітня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У Польщі контролери принижували українку: їх покарали
Сьогодні, 19:19
Росіяни використовують смартфони із застосунком, де є координати українських позицій, – Сирський
Сьогодні, 18:40
Ситуація в регіонах станом на 18:00. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:22
Медіа