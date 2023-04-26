Погода на завтра, 26 квітня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляють у



Вітер – північно-західний, 5-10 м/с. Температура становитиме вночі 0-5° тепла, вдень – 8-13° тепла.



За даними



Температура повітря у Луцьку коливатиметься від 5° до +11°.



Народний прогноз погоди: 26 квітня відзначається день пам'яті святої мучениці Фомаїди Єгипетської. У народі Фомаїда вважається приборкувачкою пристрастей. Наші пращури спостерігали за виділенням березового соку: якщо у берези було багато соку, вважалось, що літо буде дощовим. У цей час з'являються перші весняні квіти (при теплій весні з'являються раніше), зеленіє малина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 26 квітня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують помірний дощ, вдень – невеликий.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології Вітер – північно-західний, 5-10 м/с. Температура становитиме вночі 0-5° тепла, вдень – 8-13° тепла.За даними Sinoptik , в обласному центрі Волині сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Сильний дощ йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим.Температура повітря у Луцьку коливатиметься від 5° до +11°.26 квітня відзначається день пам'яті святої мучениці Фомаїди Єгипетської. У народі Фомаїда вважається приборкувачкою пристрастей. Наші пращури спостерігали за виділенням березового соку: якщо у берези було багато соку, вважалось, що літо буде дощовим. У цей час з'являються перші весняні квіти (при теплій весні з'являються раніше), зеленіє малина.

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