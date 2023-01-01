На Волині на благодійному ярмарку зібрали 178 тисяч на авто для військових медиків

Учора, 14 травня, волинські патрульні долучилися до благодійного ярмарку, на якому вдалося зібрати 178 тисяч гривень. Кошти підуть на купівлю авто для військових медиків 100 окремої бригади територіальної оборони.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Серед сцени, яток з різноманітними товарами та смаколиками, а також розважальних локацій інспектори відділу зв’язків з громадськістю облаштували й свою. Гостям заходу вони розповідали про роботу поліцейських, демонструвати службову автівку та спецзасоби. Всі охочі мали можливість приміряти на себе бронежилет і каску та, звісно ж, зробити на пам'ять фото з патрульними."Ми раді були долучитися до такої важливої справи та не лише подарувати гарні емоції громадянам, а й внести свою лепту в наближення спільної перемоги", - наголошують у патрульні поліції Волині.