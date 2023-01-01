На Волині на благодійному ярмарку зібрали 178 тисяч на авто для військових медиків
Сьогодні, 12:00
Учора, 14 травня, волинські патрульні долучилися до благодійного ярмарку, на якому вдалося зібрати 178 тисяч гривень. Кошти підуть на купівлю авто для військових медиків 100 окремої бригади територіальної оборони.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Серед сцени, яток з різноманітними товарами та смаколиками, а також розважальних локацій інспектори відділу зв’язків з громадськістю облаштували й свою. Гостям заходу вони розповідали про роботу поліцейських, демонструвати службову автівку та спецзасоби. Всі охочі мали можливість приміряти на себе бронежилет і каску та, звісно ж, зробити на пам'ять фото з патрульними.
"Ми раді були долучитися до такої важливої справи та не лише подарувати гарні емоції громадянам, а й внести свою лепту в наближення спільної перемоги", - наголошують у патрульні поліції Волині.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Серед сцени, яток з різноманітними товарами та смаколиками, а також розважальних локацій інспектори відділу зв’язків з громадськістю облаштували й свою. Гостям заходу вони розповідали про роботу поліцейських, демонструвати службову автівку та спецзасоби. Всі охочі мали можливість приміряти на себе бронежилет і каску та, звісно ж, зробити на пам'ять фото з патрульними.
"Ми раді були долучитися до такої важливої справи та не лише подарувати гарні емоції громадянам, а й внести свою лепту в наближення спільної перемоги", - наголошують у патрульні поліції Волині.
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