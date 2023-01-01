Війна забрала життя 45-річного Героя з Волині Юрія Строчика
Сьогодні, 11:55
На Донеччині, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 45-річний Герой з Волині Юрій Строчик 04.03.1978 року народження.
Про це повідомили у Турійській громаді.
Захисник із села Обенижі поліг у бою з окупантами 10 травня.
У зв'язку із загибеллю Героя в громаді оголосили триденну жалобу.
«Висловлюємо щире співчуття мамі загиблого захисника та всій родині. Вічна пам’ять і шана Герою!» - йдетьяс у дописі.
Про день прибуття траурного кортежу із тілом загиблого захисника України і дату поховання повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Турійській громаді.
Захисник із села Обенижі поліг у бою з окупантами 10 травня.
У зв'язку із загибеллю Героя в громаді оголосили триденну жалобу.
«Висловлюємо щире співчуття мамі загиблого захисника та всій родині. Вічна пам’ять і шана Герою!» - йдетьяс у дописі.
Про день прибуття траурного кортежу із тілом загиблого захисника України і дату поховання повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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