Війна забрала життя 45-річного Героя з Волині Юрія Строчика

Війна забрала життя 45-річного Героя з Волині Юрія Строчика
На Донеччині, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 45-річний Герой з Волині Юрій Строчик 04.03.1978 року народження.

Про це повідомили у Турійській громаді.

Захисник із села Обенижі поліг у бою з окупантами 10 травня.

У зв'язку із загибеллю Героя в громаді оголосили триденну жалобу.

«Висловлюємо щире співчуття мамі загиблого захисника та всій родині. Вічна пам’ять і шана Герою!» - йдетьяс у дописі.

Про день прибуття траурного кортежу із тілом загиблого захисника України і дату поховання повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: війна, Росія, Україна
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