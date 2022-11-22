Це було звичайне відрядження: як голова Луцької райради виїхав за кордон

Це було звичайне відрядження: як голова Луцької райради виїхав за кордон
У Луцькій райраді кажуть, що не знали про рішення Олександра Омельчука скласти повноваження голови. Наразі триває робота над організацією позачергової сесії для переобрання нового очільника структури.

Про це у коментарі виданню ВСН повідомив заступник голови, а наразі виконуючий обов'язки голови Луцької райради Андрій Лев.

Нагадаємо, напередодні Олександр Омельчук у мережі оприлюднив відео, у якому повідомив про своє рішення скласти повноваження голови Луцької районної ради і виїхати за кордон.

За словами Лева, вони й самі не були повідомлені про рішення Омельчука скласти повноваження.

«Звичайно, тут ніхто нічого не знав. Це було, мабуть, спонтанне рішення голови. Я даю вам 100%, що в Луцьку й області про таке рішення, мабуть, ніхто не знав і не очікував такого. Нічого, життя таке, тому працюємо далі», - прокоментував він.

Про виїзд за кордон, який за постановою КМУ заборонений на період воєнного стану для депутатів і держслужбовців, Андрій Лев каже, що це було звичайне стандартне відрядження, по якому він раніше дійсно неодноразово привозив гуманітарну допомогу. Він пояснює, що оформлює відрядження апарат, а не голова.

Виконувачем обов'язків голови Луцької районної ради наразі є Андрій Лев, його заступник. Нині у раді тривають обговорення і працюють над проведенням позачергової сесії для переобрання голови.

Також додамо, що очільниця Волинського обласного осередку партії «За майбутнє», народна депутатка Ірина Констанкевич запевнила, що не знала про рішення ексголови Луцької районної ради Олександра Омельчука скласти повноваження і виїхати за кордон.

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Теги: склав повноваження, виїзд за кордон, Луцька райрада
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Коментарі 2
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ска, гнила людина
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надіюсь, правосуддя наздожене цього непотреба
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