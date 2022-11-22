Це було звичайне відрядження: як голова Луцької райради виїхав за кордон

Олександра Омельчука скласти повноваження голови. Наразі триває робота над організацією позачергової сесії для переобрання нового очільника структури.



Про це у коментарі виданню Андрій Лев.



Нагадаємо,



За словами Лева, вони й самі не були повідомлені про рішення Омельчука скласти повноваження.



«Звичайно, тут ніхто нічого не знав. Це було, мабуть, спонтанне рішення голови. Я даю вам 100%, що в Луцьку й області про таке рішення, мабуть, ніхто не знав і не очікував такого. Нічого, життя таке, тому працюємо далі», - прокоментував він.



Про виїзд за кордон, який за постановою КМУ заборонений на період воєнного стану для депутатів і держслужбовців, Андрій Лев каже, що це було звичайне стандартне відрядження, по якому він раніше дійсно неодноразово привозив гуманітарну допомогу. Він пояснює, що оформлює відрядження апарат, а не голова.



Виконувачем обов'язків голови Луцької районної ради наразі є Андрій Лев, його заступник. Нині у раді тривають обговорення і працюють над проведенням позачергової сесії для переобрання голови.



Також додамо, що очільниця Волинського обласного осередку партії «За майбутнє»,

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