У партії «За майбутнє» прокоментували заяву голови Луцької райради про тиск і складання повноважень
Сьогодні, 17:40
Очільниця Волинського обласного осередку партії «За майбутнє», народна депутатка Ірина Констанкевич запевнила, що не знала про рішення ексголови Луцької районної ради Олександра Омельчука скласти повноваження і виїхати за кордон.
Про це вона повідомила у коментарі виданню ВСН.
«Щодо Олександра Омельчука, то дізналася із публічних джерел. Ніхто не повідомляв особисто про рішення, заяви, як очільниця обласного осередку, я не отримувала», - поінформувала Ірина Констанкевич.
Нагадаємо, напередодні Олександр Омельчук у мережі оприлюднив відео, у якому повідомив про своє рішення скласти повноваження голови Луцької районної ради і виїхати за кордон. Зазначимо, ексголова Луцької районної ради обирався від партії «За майбутнє».
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Про це вона повідомила у коментарі виданню ВСН.
«Щодо Олександра Омельчука, то дізналася із публічних джерел. Ніхто не повідомляв особисто про рішення, заяви, як очільниця обласного осередку, я не отримувала», - поінформувала Ірина Констанкевич.
Нагадаємо, напередодні Олександр Омельчук у мережі оприлюднив відео, у якому повідомив про своє рішення скласти повноваження голови Луцької районної ради і виїхати за кордон. Зазначимо, ексголова Луцької районної ради обирався від партії «За майбутнє».
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