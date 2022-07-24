У партії «За майбутнє» прокоментували заяву голови Луцької райради про тиск і складання повноважень

Ірина Констанкевич запевнила, що не знала про рішення ексголови Луцької районної ради Олександра Омельчука скласти повноваження і виїхати за кордон.



Про це вона повідомила у коментарі виданню



«Щодо Олександра Омельчука, то дізналася із публічних джерел. Ніхто не повідомляв особисто про рішення, заяви, як очільниця обласного осередку, я не отримувала», - поінформувала Ірина Констанкевич.



Нагадаємо, напередодні Олександр Омельчук у мережі оприлюднив відео, у якому повідомив про своє рішення скласти повноваження голови Луцької районної ради і виїхати за кордон. Зазначимо, ексголова Луцької районної ради обирався від партії «За майбутнє».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільниця Волинського обласного осередку партії «За майбутнє», народна депутатказапевнила, що не знала про рішення ексголови Луцької районної радискласти повноваження і виїхати за кордон.Про це вона повідомила у коментарі виданню ВСН «Щодо Олександра Омельчука, то дізналася із публічних джерел. Ніхто не повідомляв особисто про рішення, заяви, як очільниця обласного осередку, я не отримувала», - поінформувала Ірина Констанкевич.Нагадаємо, напередодні Олександр Омельчук у мережі оприлюднив відео, у якому повідомив про своє рішення. Зазначимо, ексголова Луцької районної ради обирався від партії «За майбутнє».

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