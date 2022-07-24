У партії «За майбутнє» прокоментували заяву голови Луцької райради про тиск і складання повноважень

У партії «За майбутнє» прокоментували заяву голови Луцької райради про тиск і складання повноважень
Очільниця Волинського обласного осередку партії «За майбутнє», народна депутатка Ірина Констанкевич запевнила, що не знала про рішення ексголови Луцької районної ради Олександра Омельчука скласти повноваження і виїхати за кордон.

Про це вона повідомила у коментарі виданню ВСН.

«Щодо Олександра Омельчука, то дізналася із публічних джерел. Ніхто не повідомляв особисто про рішення, заяви, як очільниця обласного осередку, я не отримувала», - поінформувала Ірина Констанкевич.

Нагадаємо, напередодні Олександр Омельчук у мережі оприлюднив відео, у якому повідомив про своє рішення скласти повноваження голови Луцької районної ради і виїхати за кордон. Зазначимо, ексголова Луцької районної ради обирався від партії «За майбутнє».


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Теги: Олександр Омельчук, Ірина Констанкевич
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Коментарі 1
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Як це здоровий молодий мужик може так просто виїхати з країни?
А захищати Батьківщину?
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