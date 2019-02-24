Сьогодні – фінал Євробачення-2023: де і коли дивитися





Так, трансляція конкурсу розпочнеться о 22:00 за київським часом. Її можна буде подивитися на наступних майданчиках:



– офіційний Facebook-профіль Євробачення;

– сайт Суспільне Культура;

– сайт Суспільне Євробачення;

– YouTube-канал Євробачення Україна;

– YouTube-канал пісенного конкурсу Євробачення;

– додаток "Дія".



Також подивитися "Євробачення -2023" можна на платформі Київстар ТВ у хорошій якості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 13 травня, світ дізнається ім'я переможця Євробачення-2023. У фіналі виступлять представники 26 країн, але тільки одному з них вдасться перемогти на наймасштабнішому пісенному конкурсі.Так, трансляція конкурсу розпочнеться о 22:00 за київським часом. Її можна буде подивитися на наступних майданчиках:– офіційний Facebook-профіль Євробачення;– сайт Суспільне Культура;– сайт Суспільне Євробачення;– YouTube-канал Євробачення Україна;– YouTube-канал пісенного конкурсу Євробачення;– додаток "Дія".Також подивитися "Євробачення -2023" можна на платформі Київстар ТВ у хорошій якості.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію