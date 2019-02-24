Сьогодні – фінал Євробачення-2023: де і коли дивитися
Сьогодні, 19:00
У суботу, 13 травня, світ дізнається ім'я переможця Євробачення-2023. У фіналі виступлять представники 26 країн, але тільки одному з них вдасться перемогти на наймасштабнішому пісенному конкурсі.
Так, трансляція конкурсу розпочнеться о 22:00 за київським часом. Її можна буде подивитися на наступних майданчиках:
– офіційний Facebook-профіль Євробачення;
– сайт Суспільне Культура;
– сайт Суспільне Євробачення;
– YouTube-канал Євробачення Україна;
– YouTube-канал пісенного конкурсу Євробачення;
– додаток "Дія".
Також подивитися "Євробачення -2023" можна на платформі Київстар ТВ у хорошій якості.
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Так, трансляція конкурсу розпочнеться о 22:00 за київським часом. Її можна буде подивитися на наступних майданчиках:
– офіційний Facebook-профіль Євробачення;
– сайт Суспільне Культура;
– сайт Суспільне Євробачення;
– YouTube-канал Євробачення Україна;
– YouTube-канал пісенного конкурсу Євробачення;
– додаток "Дія".
Також подивитися "Євробачення -2023" можна на платформі Київстар ТВ у хорошій якості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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